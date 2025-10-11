Babnet   Latest update 09:45 Tunis

الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تتسلم حافلات جديدة بقيمة جملية تناهز 3 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e9f01295a9f3.06193719_nolkfqpehijmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 07:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في إطار تعزيز اسطول الحافلات وتطوير خدمات النقل العمومي بالجهة ،تسلمت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس امس الجمعة 7 حافلات جديدة بقيمة جملية تناهز 3 مليون دينار كدفعة ثالثة من برنامج استثماراتها
وينتظر وفق ما نشرته وزارة النقل بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، استكمال إجراءات تسلم15 حافلة مزدوجة جديدة ،إضافة إلى27حافلة من الصفقة الوطنية ،وذلك خلال السداسية الاولى من سنة 2026 على اقصى تقدير
وتاتي هذه الاستثمارات تماشيا مع سياسة الدولة الرامية الى تطوير خدمات النقل العمومي انسجاما مع تطلعات المواطنين في التمتع بمنظومة تنقل تتوفر فيها كل شروط الامن والسلامة



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316434


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-22
30°-20
28°-21
26°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    