الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تتسلم حافلات جديدة بقيمة جملية تناهز 3 مليون دينار

في إطار تعزيز اسطول الحافلات وتطوير خدمات النقل العمومي بالجهة ،تسلمت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس امس الجمعة 7 حافلات جديدة بقيمة جملية تناهز 3 مليون دينار كدفعة ثالثة من برنامج استثماراتها

وينتظر وفق ما نشرته وزارة النقل بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، استكمال إجراءات تسلم15 حافلة مزدوجة جديدة ،إضافة إلى27حافلة من الصفقة الوطنية ،وذلك خلال السداسية الاولى من سنة 2026 على اقصى تقدير

وتاتي هذه الاستثمارات تماشيا مع سياسة الدولة الرامية الى تطوير خدمات النقل العمومي انسجاما مع تطلعات المواطنين في التمتع بمنظومة تنقل تتوفر فيها كل شروط الامن والسلامة





