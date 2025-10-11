Babnet   Latest update 09:45 Tunis

الدورة الثالثة لمعرض " لمة الصنايعية " من 16 الى 18 أكتوبر الجاري بتونس المدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea102a46bdc2.90790771_piqhnefjomklg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
تنظم، الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات، من 16 الى 18 أكتوبر الجاري، الدورة الثالثة لمعرض "لمة الصنايعية 3" بالقرية الحرفية القرامد بتونس المدينة.

وينتظم هذا المعرض بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتونس، وذلك بمناسبة افتتاح القرية الحرفية القرامد تونس المدينة مركز التميز لتمكين المرأة اقتصاديا.



وسيتم بالمناسبة تنظيم ورشات حية للتكوين المجاني بالقرية وجلسات تفاعلية ولقاءات مع الحرفيين.

وسيفتح المعرض أبوابه للزوار بصفة مجانية من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الرابعة مساء.

يشار الى أن " لمة الصنايعية 3"، هو معرض يشمل منتجات الصناعات التقليدية لمجموعة من الحرفيين والحرفيات.



