كميات البذور الممتازة المجمعة موسم 2025-2026 تسجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الفارط –المرصد الوطني للفلاحة-

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4dd9547a4f1.20686935_qohjpgelnifkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
سجّل موسم 2025-2026 ارتفاعًا ملحوظًا في كميات البذور الممتازة المجمّعة مقارنة بالموسم الفارط، لتبلغ نحو 702 ألف قنطار، وفق تقرير نشره المرصد الوطني للفلاحة حول تقييم موسم الحبوب 2024-2025 والاستعدادات للموسم الجديد.

ويعكس هذا الارتفاع الجهود المشتركة بين مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج المحلي للبذور عالية الجودة.



إنتاج مضاعف تقريبًا للبذور المثبتة

قدّر التقرير إنتاج البذور المثبتة الصافية بنحو 515 ألف قنطار مقابل 261 ألف قنطار في الموسم السابق، أي بزيادة قدرها 97,3%.
وتوزّعت المساحات المزروعة على:

* 460 ألف هكتار من القمح الصلب
* 45 ألف هكتار من القمح اللين
* 10 آلاف هكتار من الشعير

في المقابل، بلغت الحاجيات المقدّرة من البذور المثبتة 573 ألف قنطار، ومن الشعير نحو 127 ألف قنطار.

إجراءات استباقية للفلاحين في ظل تكرار الجفاف

وفي إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، تم اتخاذ إجراءات هامة لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الإنتاج، خاصة مع تواتر فترات الجفاف خلال السنوات الأخيرة.

كما تم الحفاظ على أسعار الأسمدة الكيميائية الأساسية، وفق ما أُقرّ في المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 20 ماي 2025، بهدف دعم المزارعين وتخفيف الضغط على كلفة الإنتاج.

المساحات المبرمجة ومساحات الري

قدّرت المساحات المبرمجة لزراعة الحبوب خلال موسم 2025-2026 بحوالي 1,145 مليون هكتار، تتوزع على:

* 853 ألف هكتار في ولايات الشمال الغربي
* 291 ألف هكتار في ولايات الوسط والجنوب

أما المساحات المروية المبرمجة، فقد بلغت 77 ألف هكتار، مقابل 80 ألف هكتار في الموسم السابق.

برنامج الأسمدة: 289 ألف طن خلال الموسم

يشمل برنامج الأسمدة للموسم الجديد كمية إجمالية تقدر بـ 289 ألف طن من الأسمدة الكيميائية الأساسية، وقد كُلّف المجمّع الكيميائي التونسي بإنتاج 150 ألف طن بمصنع الأمونيتر بقابس، إلى جانب توريد ما لا يقل عن 70 ألف طن من الأمونيتر.

وإلى نهاية سبتمبر 2025، تمّ توزيع:

* 38 ألف طن من سماد السوبر 45
* 46 ألف طن من سماد D.A.P
* 37 ألف طن من الأمونيتر

وتمّت هذه العملية في إطار جلسات عمل اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بمتابعة عملية التزويد.


