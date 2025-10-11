Babnet   Latest update 17:07 Tunis

تونس تحتضن القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين من 1 الى 3 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea4689efa1d5.84277741_ponhekfgjiqlm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 15:38
      
تحت عنوان "تعزيز التعاون القانوني العربي: شراكات استراتيجية من أجل العدالة والتنمية المستدامة"، تحتضن مدينة الحمامات، ولاية نابل، من 1 الى 3 جانفي 2026، القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين (قضاة ومحامين ومحكّمين وأكاديمين).

وتهدف هذه التظاهرة التي ينظمها مجلس التعاون العلمي العربي إلى تعزيز التكامل القانوني العربي، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على دعم مسارات العدالة والتنمية المستدامة في الوطن العربي.



كما ترنو القمية، التي تعد بمثابة المنتدى العلمي والمهني رفيع المستوى للقانونيين والمحامين والقضاة والخبراء القانونيين من مختلف الدول العربية الى تبادل الآراء حول القضايا القانونية المشتركة وتطوير الأطر التشريعية والقضائية ومواكبة التطورات القانونية العالمية.

وتتمثل المحاور الكبرى التي ستتناولها هذه التظاهرة بالدرس، وفق ما ورد على موقعها الالكتروني، في "التشريعات القانونية الموحدة" و"التحول القانوني في مؤسسات العدالة" و"حقوق الانسان والقانون الدولي" و "القوانين التجارية والاستثمارية" و "التدريب والتطوير المهني للمحامين والقضاة" و "قضايا التحكيم الدولي" و "دراسة المعايير الاخلاقية في مهنة القانون وكيف تؤثر على نزاهة المهنة".


