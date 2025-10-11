Babnet   Latest update 17:07 Tunis

تونس تتحصّل على جائزة "الصحة الواحدة 2025"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea231b5a6730.22011499_kfpqjgonlhemi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 10:26
      
تسلّم وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، أمس الجمعة بمعهد تيرامو الإيطالي، جائزة "الصحة الواحدة 2025" "One Health Award 2025" التي مُنحت لتونس تقديرًا لدورها الريادي في تطبيق نهج الصحة الواحدة على المستوى الدّولي حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

وأكّد مصطفى الفرجاني بالمناسبة أنّ هذا التميّز والنجاح هو ثمرة جهد جماعي يجمع الكفاءات الوطنية والمؤسسات الصحية والمنظمات الدولية تحت راية واحدة "الصحة حق وليست امتيازًا".

ولفت وزير الصحة الى ان هذه الجائزة هي تتويج لاستراتيجية تونس في تكريس مبدأ الصحة للجميع، باعتبارها قيمة إنسانية وركيزة أساسية لمجتمع متقدّم، حيث لا يمكن الفصل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وسلامة البيئة حسب تقديره.



  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
