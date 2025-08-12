مهرجان البحر الأبيض المتوسّط في دورت 50 يخصّص برمجة موازية للمسرح
تنطلق يوم السبت 16 أوت 2025 بدار الثقافة الكرم الغربي في الضاحية الشمالية للعاصمة، فعاليات البرمجة المسرحية الموازية لمهرجان البحر الأبيض المتوسّط في دورته الخمسين، حيث سيكون جمهور الجهة على موعد مع أسبوع حافل بالعروض المسرحية يُفتتح ب "رقصة سماء" من إنتاج المسرح الوطني التونسي.
وتتواصل العروض على امتداد أسبوع كامل لتقدم باقة من الإنتاجات المسرحية المتنوعة التي تمزج بين التجارب الفنية المختلفة وأشكال الأداء المتعددة، إذ سيكون الموعد يوم الأحد 17 أوت مع مسرحية "خيال جميل" من إنتاج شركة بدعة للإنتاج والتوزيع الفني، تليها يوم الاثنين 18 أوت مسرحية "قرط" من إنتاج المسرح الوطني. ويحتضن اليوم الموالي، الثلاثاء 19 أوت، مسرحية "تحت الضغط" من إنتاج مركز الفنون الدرامية بالكاف.
ويتابع عشاق الفن الرابع يوم الأربعاء 20 أوت عرض "الكبوط" من إنتاج المركز الوطني لفنّ العرائس. أما يوم الخميس 21 أوت، فيلتقي الجمهور مع مسرحية "الروبوت العجيب" من إنتاج شركة فن الحياة بالقصرين، لتختتم البرمجة يوم الجمعة 22 أوت بعرض مسرحية "جرانتي العزيزة" من إنتاج شركة الفيلم الجديد وإخراج الفنان الفقيد فاضل الجزيري.
وتحدث مدير المهرجان محمد الحبيب المنصوري عن حرص المنظمين على تنويع فقرات المهرجان الفنية وتوسيع دائرة الفنون حيث تتيح لعشاق المسرح فرصة متابعة عروض غنية بالمضامين والجماليات وتجمع بين روح الاحتفال بالذكرى الخمسين لمهرجان البحر الأبيض المتوسط ورغبة الفنانين في تقديم أعمالهم لجمهور واسع في مناسبة تعد بمثابة عيد للمسرح في الكرم الغربي.
