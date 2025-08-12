مهرجان البحر الأبيض المتوسّط في دورت 50 يخصّص برمجة موازية للمسرح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b80391550e9.47017255_lghipqfjmnoek.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يوم السبت 16 أوت 2025 بدار الثقافة الكرم الغربي في الضاحية الشمالية للعاصمة، فعاليات البرمجة المسرحية الموازية لمهرجان البحر الأبيض المتوسّط في دورته الخمسين، حيث سيكون جمهور الجهة على موعد مع أسبوع حافل بالعروض المسرحية يُفتتح ب "رقصة سماء" من إنتاج المسرح الوطني التونسي.



وتتواصل العروض على امتداد أسبوع كامل لتقدم باقة من الإنتاجات المسرحية المتنوعة التي تمزج بين التجارب الفنية المختلفة وأشكال الأداء المتعددة، إذ سيكون الموعد يوم الأحد 17 أوت مع مسرحية "خيال جميل" من إنتاج شركة بدعة للإنتاج والتوزيع الفني، تليها يوم الاثنين 18 أوت مسرحية "قرط" من إنتاج المسرح الوطني. ويحتضن اليوم الموالي، الثلاثاء 19 أوت، مسرحية "تحت الضغط" من إنتاج مركز الفنون الدرامية بالكاف.

