Babnet   Latest update 19:51 Tunis

مهرجان البحر الأبيض المتوسّط في دورت 50 يخصّص برمجة موازية للمسرح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b80391550e9.47017255_lghipqfjmnoek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 19:15 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تنطلق يوم السبت 16 أوت 2025 بدار الثقافة الكرم الغربي في الضاحية الشمالية للعاصمة، فعاليات البرمجة المسرحية الموازية لمهرجان البحر الأبيض المتوسّط في دورته الخمسين، حيث سيكون جمهور الجهة على موعد مع أسبوع حافل بالعروض المسرحية يُفتتح ب "رقصة سماء" من إنتاج المسرح الوطني التونسي.

وتتواصل العروض على امتداد أسبوع كامل لتقدم باقة من الإنتاجات المسرحية المتنوعة التي تمزج بين التجارب الفنية المختلفة وأشكال الأداء المتعددة، إذ سيكون الموعد يوم الأحد 17 أوت مع مسرحية "خيال جميل" من إنتاج شركة بدعة للإنتاج والتوزيع الفني، تليها يوم الاثنين 18 أوت مسرحية "قرط" من إنتاج المسرح الوطني. ويحتضن اليوم الموالي، الثلاثاء 19 أوت، مسرحية "تحت الضغط" من إنتاج مركز الفنون الدرامية بالكاف.



ويتابع عشاق الفن الرابع يوم الأربعاء 20 أوت عرض "الكبوط" من إنتاج المركز الوطني لفنّ العرائس. أما يوم الخميس 21 أوت، فيلتقي الجمهور مع مسرحية "الروبوت العجيب" من إنتاج شركة فن الحياة بالقصرين، لتختتم البرمجة يوم الجمعة 22 أوت بعرض مسرحية "جرانتي العزيزة" من إنتاج شركة الفيلم الجديد وإخراج الفنان الفقيد فاضل الجزيري.
وتحدث مدير المهرجان محمد الحبيب المنصوري عن حرص المنظمين على تنويع فقرات المهرجان الفنية وتوسيع دائرة الفنون حيث تتيح لعشاق المسرح فرصة متابعة عروض غنية بالمضامين والجماليات وتجمع بين روح الاحتفال بالذكرى الخمسين لمهرجان البحر الأبيض المتوسط ورغبة الفنانين في تقديم أعمالهم لجمهور واسع في مناسبة تعد بمثابة عيد للمسرح في الكرم الغربي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313257


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    