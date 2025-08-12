تونس تودّع الفاضل الجزيري

شيّعتمن ولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، جثمان الفنان، الذي وافته المنية صباح أمس الإثنين، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.وانطلق موكب الجنازة من منزل الفقيد بالمنطقة عقب صلاة الظهر، وسطمن أفراد عائلته وأصدقائه، وثلة من أهل الفن والمسرح والسينما، إضافة إلى شخصيات وطنية وسياسية، جاءوا لتوديع واحد من أبرز رموز المشهد الثقافي التونسي.