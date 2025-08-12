دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في المجر
حطم السويدي موندو دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة مسجلا 6.29 متر في لقاء جائزة المجر الكبرى في بودابيست اليوم الثلاثاء، وهي المرة 13 التي يحقق فيها أفضل رقم عالمي.
وواصل البطل الأولمبي مرتين عادته في تحسين رقمه السابق بفارق سنتيمتر واحد، إذ نجح عبر محاولته الثانية في تحطيم الرقم القياسي الذي سجله في ستوكهولم في جوان الماضي.
وبدا دوبلانتيس بعيدا بعض الشيء عن مستواه في البداية، إذ أخفقت محاولته الأولى عند ارتفاع 6.11 متر، وبعد أن انسحب اليوناني إيمانويل كاراليس بعد إخفاقه مرتين عند نفس الارتفاع، تألق السويدي لينجح في محاولته المعتادة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.
وبعد إخفاق دوبلانتيس (25 عاما)، بطل العالم مرتين، في محاولته الأولى، ارتطم بالعارضة قليلا في محاولته الثانية، لكنه نظر إلى الأعلى في حالة من عدم التصديق عندما رأى أنه وصل مرة أخرى إلى ارتفاع جديد في مسابقة يهيمن عليها بشكل كبير.
وركض دوبلانتيس، الذي فاز بلقبه العالمي الثاني على نفس الملعب في عام 2023، مباشرة إلى الجماهير للاحتفال مع شريكته ديساير إنجلاندر وعائلته.
وحطم دوبلانتيس، المولود في الولايات المتحدة، الرقم القياسي العالمي لأول مرة في عام 2020 في بولونيا، ومنذ ذلك الحين، وصل في المسابقة إلى مستويات جديدة.
ويشارك دوبلانتيس يوم السبت المقبل في لقاء سيليزيا ضمن سلسلة الدوري الماسي لألعاب القوى، وهو اللقاء الذي شهد في العام الماضي رقما قياسيا عالميا له.
