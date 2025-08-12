دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في المجر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b91683fd897.68250869_fgqmiokhejnpl.jpg width=100 align=left border=0>

حطم السويدي موندو دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة مسجلا 6.29 متر في لقاء جائزة المجر الكبرى في بودابيست اليوم الثلاثاء، وهي المرة 13 التي يحقق فيها أفضل رقم عالمي.

وواصل البطل الأولمبي مرتين عادته في تحسين رقمه السابق بفارق سنتيمتر واحد، إذ نجح عبر محاولته الثانية في تحطيم الرقم القياسي الذي سجله في ستوكهولم في جوان الماضي.

وبدا دوبلانتيس بعيدا بعض الشيء عن مستواه في البداية، إذ أخفقت محاولته الأولى عند ارتفاع 6.11 متر، وبعد أن انسحب اليوناني إيمانويل كاراليس بعد إخفاقه مرتين عند نفس الارتفاع، تألق السويدي لينجح في محاولته المعتادة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

