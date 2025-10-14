ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل الدولتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يركز حاليا على إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي دمرت القطاع على مدى أكثر من عامين.



ولم يأت ترامب على ذكر حل الدولتين خلال كلماته الرسمية في زيارته إلى إسرائيل وشرم الشيخ المصرية أمس الاثنين، واكتفى بالمرافعة عن خطته التي حظيت بموافقة من حركة حماس وإسرائيل ونالت دعما دوليا واسعا.



وفي طريق عودته من شرم الشيخ إلى واشنطن، تهرّب ترامب خلال دردشة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية من سؤال بشأن حل الدولتين.وقال "كثير من الناس يريدون حل الدولة الواحدة، والبعض الآخر يريد حل الدولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين".ودعا الرئيس الأميركي خلال كلمته بشرم الشيخ، إلى عصر جديد من الانسجام في الشرق الأوسط، وقال أمام عدد من قادة الدول "لدينا فرصة لمرة واحدة في العمر لتنحية الخلافات القديمة والكراهية المريرة"، وحث الحاضرين على إعلان أن "مستقبلنا لن تحكمه معارك الأجيال الماضية".وقبل ذلك، تحدث ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي ، وقال "حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة النهائية المتمثلة في السلام والازدهار في الشرق الأوسط بأكمله".ووعد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء غزة، وحث الفلسطينيين على "التراجع إلى الأبد عن طريق الإرهاب والعنف".وكان ترامب قد انتقد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي الدعم الدولي المتزايد لإقامة دولة فلسطينية، وخصوصا من حلفائه.وقال ترامب إن ذلك يعد بمثابة منح الجوائز لحركة حماس أو الاستسلام لها، وأضاف "هناك من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي، وكأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية".