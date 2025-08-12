اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تكرّم الرياضيين التونسيين المتوّجين في الألعاب الافريقية المدرسية الجزائر 2025

نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية مساء اليوم الثلاثاء حفل استقبال على شرف الرياضيين المتوّجين في النسخة الأولى من دورة الألعاب الافريقية المدرسية الجزائر 2025.



وتمّ على هامش المناسبة، التي حضرها ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية ورياضيون قدامى، تكريم جميع الرياضيين الذين توفقوا في حصد 155 ميدالية في مختلف الاختصاصات الرياضية توزعت بين 34 ذهبية و69 فضية و52 برونزية أنهت على اثرها العناصر التونسية المنافسة في المركز الثالث خلف الجزائر ومصر.



وأكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أنّ الألعاب الافريقية مثلت فرصة لاكتشاف أبطال واعدين ينتظرهم مستقبل مشرق، مشيرا الى أنّ مؤسسات الدولة التونسية مطالبة اليوم بتأطيرهم والاحاطة بهم حتى ينسجوا على منوال أبطال تونس الأولمبيين والعالميين على غرار بطل العالم في السباحة أحمد الجوادي.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ تكريم الرياضيين التونسيين المتوجين في الألعاب الافريقية المدرسية هو اعتراف لهم بالجميل، مشددا في ذات السياق على أنّ دورة الجزائر 2025 وجب أن تعتبر للرياضيين التونسيين المتألقين منطلقا لنحت مسيرة رياضية ناجحة ستكون خلالها الدولة التونسية داعمة لهم من أجل اعلاء الراية الوطنية عاليا.واضاف أنّ تونس أثبتت من خلال النتائج الايجابية المحققة في الألعاب الافريقية المدرسية بالجزائر أنّها أمّة رياضية بامتياز على المستوى القاري، مبرزا أنّ الارتقاء في الأصناف العمرية الحالية (14 و 15 و 16 سنة) الى صنف الأكابر هو الذي يظهر الفرق مع الدول المتقدمة باعتبار أنّ بلوغ العالمية والمجد الأولمبي لا يتحقق الا بالرعاية وبالطرق العلمية وفق تعبيره.ومن جهته أفاد احسان الزرق المكلف بتسيير الادارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة بان المشاركة التونسية في الألعاب الافريقية المدرسية كانت متميزة، منوها أنّ الوفد التونسي ضم 261 مشاركا منهم 192 رياضيا في 18 اختصاصا.وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ سلطة الاشراف والهياكل الرياضية ستعمل على انتقاء أبرز الرياضيين الموهوبين حسب النتائج المحققة في دورة الجزائر 2025 من أجل دعمهم والمراهنة عليهم في المسابقات والتظاهرات الرياضية الدولية القادمة.واشار الى أنّ وزارة الشباب والرياضة تعتبر المتوجين في الألعاب الافريقية المدرسية نخبة رياضية واعدة وجب الاحاطة بها على أكمل وجه ومتابعتها بعناية من طرف سلطة الاشراف والادارات الفنية تماما مثل رياضيي النخبة من المستوى العالي ورياضيي النخبة المميزة، سيما وأنّ مراكز تكوين اعداد النخبة الموجودة في 13 ولاية تضم بيئة مناسبة لصناعة مشاريع أبطال.ر/سمس