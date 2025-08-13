النائب يوسف طرشون: 'نعمل على مشروع قانون يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن'

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c698750a742.59963738_kepgiomqlnfjh.jpg width=100 align=left border=0>

كشف النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الأربعاء، أنّ البرلمان يعمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين، في خطوة ترمي إلى تغيير الصورة النمطية للأدوار الأسرية وتشجيع الرجال على تحمّل مسؤولياتهم في تربية الأبناء.



وخلال مداخلة في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح طرشون أنّ المرأة العاملة تتحمل أعباءً مساوية للرجل، مشدّدًا على ضرورة الانطلاق في تغيير هذه العقليات عبر المناهج التربوية ووسائل الإعلام. وأشار إلى أنّ الكتب المدرسية لا تزال تُجسّد صورًا نمطية، حيث تظهر المرأة في المطبخ بينما يغيب دور الأب في الأعباء المنزلية.

