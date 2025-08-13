Babnet   Latest update 11:25 Tunis

النائب يوسف طرشون: 'نعمل على مشروع قانون يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن'

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c698750a742.59963738_kepgiomqlnfjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 11:25 قراءة: 1 د, 2 ث
      
كشف النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الأربعاء، أنّ البرلمان يعمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين، في خطوة ترمي إلى تغيير الصورة النمطية للأدوار الأسرية وتشجيع الرجال على تحمّل مسؤولياتهم في تربية الأبناء.

وخلال مداخلة في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح طرشون أنّ المرأة العاملة تتحمل أعباءً مساوية للرجل، مشدّدًا على ضرورة الانطلاق في تغيير هذه العقليات عبر المناهج التربوية ووسائل الإعلام. وأشار إلى أنّ الكتب المدرسية لا تزال تُجسّد صورًا نمطية، حيث تظهر المرأة في المطبخ بينما يغيب دور الأب في الأعباء المنزلية.

أخبار ذات صلة:
هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع...


وأكد طرشون أنّ مشاركة الأب في تربية الأبناء ومساعدة الزوجة تمثل شكلًا من أشكال العدالة الاجتماعية، وهو ما يستوجب تصحيح هذه الصورة المجتمعية.

كما تطرّق النائب إلى قانون عطلة الأمومة والأبوة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة، واصفًا إياه بـ"المكسب النوعي" لتونس على مستوى التشريعات العربية، معتبرًا أنه يندرج في إطار مسار طويل من الريادة التونسية في مجال حقوق المرأة منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313280


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-25
33°-26
33°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    Not found

  • (Not found)
  • Jours d'importation
    Not found
  •              1 € = Not found DT        1$ =Not found DT
  • Solde Compte du Trésor   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    