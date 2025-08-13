Babnet   Latest update 08:31 Tunis

هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c34a5cd3172.32444816_goqhipmefljkn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 07:55 قراءة: 1 د, 35 ث
      
في حلقة جديدة من فقرة "Arrière-Plan" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، طرح الإعلاميان حاتم عمارة وخليفة بن سالم ملف تفقديات الشغل ومدى قدرتها على ردع المخالفين، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من العمال بعد دخول قانون إلغاء المناولة حيّز التنفيذ. وكان ضيف الحوار يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، الذي وجّه انتقادات صريحة للإدارات المعنية، محذرًا من تبعات ما وصفه بـ"التباطؤ" و"الالتفاف" على القانون.

عطلة الأمومة والابوة: إنجاز تشريعي ونقلة نوعية


استهل طرشون مداخلته بالتأكيد على أن قانون عطلة الأمومة والأبوة لمدة سنة، الذي مرّ عام على دخوله حيز التنفيذ، يعد مكسبًا نوعيًا لتونس مقارنة بالتشريعات العربية، مشيرًا إلى أن هذا التقدّم يندرج ضمن مسار طويل من الريادة التونسية في مجال حقوق المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956. وكشف أن البرلمان يعمل حاليًا على مشروع قانون جديد يتعلق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين وتغيير الصورة النمطية للأدوار الأسرية، من خلال التربية ووسائل الإعلام.


قانون إلغاء المناولة: بين الترسيم والطرد

انتقل النقاش إلى قانون إلغاء العمل بالمناولة، حيث أقرّ طرشون بوجود شركات بادرت بترسيم مئات العمال، لكن في المقابل هناك مؤسسات أخرى لجأت إلى طرد العمال بدل إدماجهم، مستفيدة من الثغرات القانونية التي تسمح بصرف تعويضات مالية مقابل الطرد. وأوضح أن بعض الإدارات – في القطاعين العام والخاص – تمارس ما وصفه بـ"التمرد على القانون"، مما أدى إلى وضعيات شغلية حرجة خاصة في ولايات مثل تطاوين وصفاقس وقابس.

صيحة فزع ومعاناة ميدانية

طرشون أشار إلى أنه عاين شخصيًا وضعيات عمال عالقين دون ترسيم ودون عقود مناولة، ما جعلهم مهدّدين بفقدان أجورهم وخدماتهم الاجتماعية. وروى حادثة عامل تعرض لإصابة خطيرة فقوبل برفض التكفل بعلاجه من قبل كل من شركة المناولة السابقة والمؤسسة المستفيدة، بدعوى أنه لم يعد مسجلاً لديها إداريًا.

وختم النائب مداخلته بإطلاق صيحة فزع، داعيًا إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق العمال ويمنع استغلال الثغرات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313270


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
34°-25
33°-26
32°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    