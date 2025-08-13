هل عجزت تفقديات الشغل عن ردع المخالفين؟ يوسف طرشون يطلق صيحة فزع

في حلقة جديدة من فقرة "Arrière-Plan" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، طرح الإعلاميان حاتم عمارة وخليفة بن سالم ملف تفقديات الشغل ومدى قدرتها على ردع المخالفين، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من العمال بعد دخول قانون إلغاء المناولة حيّز التنفيذ. وكان ضيف الحوار يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، الذي وجّه انتقادات صريحة للإدارات المعنية، محذرًا من تبعات ما وصفه بـ"التباطؤ" و"الالتفاف" على القانون.



عطلة الأمومة والابوة: إنجاز تشريعي ونقلة نوعية



قانون إلغاء المناولة: بين الترسيم والطرد



صيحة فزع ومعاناة ميدانية



استهل طرشون مداخلته بالتأكيد على أن قانون، الذي مرّ عام على دخوله حيز التنفيذ، يعد مكسبًا نوعيًا لتونس مقارنة بالتشريعات العربية، مشيرًا إلى أن هذا التقدّم يندرج ضمن مسار طويل من الريادة التونسية في مجال حقوق المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956. وكشف أن البرلمان يعمل حاليًا على مشروع قانون جديد يتعلق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين وتغيير الصورة النمطية للأدوار الأسرية، من خلال التربية ووسائل الإعلام.انتقل النقاش إلى، حيث أقرّ طرشون بوجود، لكن في المقابل هناك مؤسسات أخرى لجأت إلىبدل إدماجهم، مستفيدة من الثغرات القانونية التي تسمح بصرف تعويضات مالية مقابل الطرد. وأوضح أن بعض الإدارات – في القطاعين العام والخاص – تمارس ما وصفه بـ"التمرد على القانون"، مما أدى إلى وضعيات شغلية حرجة خاصة في ولايات مثل تطاوين وصفاقس وقابس.طرشون أشار إلى أنه عاين شخصيًا وضعيات، ما جعلهم مهدّدين بفقدان أجورهم وخدماتهم الاجتماعية. وروى حادثة عامل تعرض لإصابة خطيرة فقوبل برفض التكفل بعلاجه من قبل كل من شركة المناولة السابقة والمؤسسة المستفيدة، بدعوى أنه لم يعد مسجلاً لديها إداريًا.وختم النائب مداخلته بإطلاق، داعيًا إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق العمال ويمنع استغلال الثغرات.