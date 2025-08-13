حسناء جيب الله: رفع سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، خلال إشرافها على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي اليوم الأربعاء، أن العمل على ملف الشركات الأهلية متواصل بهدف مزيد الحوكمة ومعالجة الصعوبات القائمة، خاصة في مجالات التمويل والمرافقة والإحاطة والإشراف والتكوين.



وأعلنت جيب الله عنالمتعلق بالأراضي الدولية، بما سيفتح المجال أمام أكثر منللدخول في طور النشاط الفعلي بعد المصادقة عليه. كما كشفت عن، الذي سيرفع سقف تمويل الشركات الأهلية منإلى، مما يتيح فرصاً أوسع للانطلاق أو التوسعة.أوضحت كاتبة الدولة أنكانت سبباً في تعطيل نشاط العديد من الشركات، لكنها شددت على أن هذا لن يوقف الجهود الرامية إلى خلق مناخ استثماري محفز عبرعلى المستويات المحلية والجهوية والمركزية.وبيّنت جيب الله أن عدد الشركات الأهلية المنتجة فعلياً ارتفع منإلى، في حين بلغ عدد الشركات الحاصلة على250 شركة، مقابل 79 فقط في النصف الثاني من العام الماضي، معتبرة ذلك دليلاً علىذكرت المتحدثة أن قانون المالية الجديد سيتضمنللشركات الأهلية، مع تركيز على إحداث موارد مالية جديدة وتيسير النفاذ إلى التمويلات، ضمنلضمان الاستدامة وخلق مواطن شغل لائقة.وقد أتاح الاجتماع للحاضرين، من نواب وممثلين عن الشركات، طرح مشاكلهم، خاصة ما يتعلق بالتمويل والإجراءات الإدارية والعقارية. وفي ردّها، أكدت جيب الله العمل على، بما في ذلكفي مسار الإحداث، وتسهيل استعمال المنصة الرقمية، فضلاً عن البحث عنوخلال زيارتها، تحولت كاتبة الدولة إلى، حيث كرّمت ممثلاتها بمناسبة عيد المرأة، مشيدة بالدور الريادي للمرأة في التنمية، ومعلنة دعم هذه الشركة للمشاركة في معارض وطنية ودولية لمنتوجاتها فيتضم ولاية قبلي حالياًمحدثة وأخرى في طور التأسيس، فيما دخلتطور الإنتاج الفعلي، مع وجودبصدد بلورة مشاريعها، وفق معطيات المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي.