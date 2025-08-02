Babnet   Latest update 10:41 Tunis

كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 10:39
      
سجّلت محطات المعهد الوطني للرصد الجوي، خلال الفترة الممتدة من السابعة صباحًا ليوم الأربعاء 13 أوت 2025 إلى السابعة صباح الخميس 14 أوت 2025، نزول كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، وذلك على النحو التالي (بالمليمتر):

* ولاية القيروان:



* الشراردة: 6
* نصر الله: 4
* سيدي سعد: 26

* ولاية قابس:

* الحامة: 1
* منزل حبيب: 12

* ولاية قفصة:

* السند: 1
* الكتار: 1
* أم العرايس: 1

* ولاية القصرين:

* ماجل بلعباس: 24

* ولاية سليانة:

* عين بوسعدية: 2
* محطة مكثر: 18

* ولاية سيدي بوزيد:

* سيدي بوزيد: 1
* المكناسي: 7
* بئر الحفي: 3


الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 55
