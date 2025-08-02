كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
سجّلت محطات المعهد الوطني للرصد الجوي، خلال الفترة الممتدة من السابعة صباحًا ليوم الأربعاء 13 أوت 2025 إلى السابعة صباح الخميس 14 أوت 2025، نزول كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، وذلك على النحو التالي (بالمليمتر):
* ولاية القيروان:
* الشراردة: 6
* نصر الله: 4
* سيدي سعد: 26
* ولاية قابس:
* الحامة: 1
* منزل حبيب: 12
* ولاية قفصة:
* السند: 1
* الكتار: 1
* أم العرايس: 1
* ولاية القصرين:
* ماجل بلعباس: 24
* ولاية سليانة:
* عين بوسعدية: 2
* محطة مكثر: 18
* ولاية سيدي بوزيد:
* سيدي بوزيد: 1
* المكناسي: 7
* بئر الحفي: 3
