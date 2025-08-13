Babnet   Latest update 20:06 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 19:15
      
أعلنت إدارة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقررة يومي الجمعة 15 والسبت 16 أوت 2025، بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (16:30).

الجمعة 15 أوت 2025


* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – الاتحاد المنستيري → الحكم الصادق السالمي

* ملعب المرسى: مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان → الحكم حمدة جعيد
* ملعب سليمان: مستقبل سليمان – نجم المتلوي → الحكم منتصر بلعربي
* ملعب بوجمعة الكميتي: الأولمبي الباجي – مستقبل قابس → الحكم خليل الجريء

السبت 16 أوت 2025

* ملعب أولمبي سوسة: النجم الساحلي – النادي الإفريقي → الحكم نضال اللطيف
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – شبيبة القيروان → الحكم حسام بن ساسي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي → الحكم خالد قويدر
* ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران → الحكم وليد المنصري


