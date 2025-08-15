دورة الالعاب العالمية شينغدو 2025 (رياضة الحمل بالقوة) التونسي فارس السبوعي يحرز المركز الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f0ef33cd043.53982613_emigohknqjpfl.jpg width=100 align=left border=0>

احرز التونسي فارس السبوعي اليوم الخميس المركز الخامس من مجموع ستة مشاركين في رياضة الحمل بالقوة برصيد 90ر108 نقطة ضمن دورة الألعاب العالمية التي تقام حاليا بمدينة شينغدو بالصين.

وعاد المركز الاول للاكراني اناتولي نوفوبيسميني (41ر119 نقطة) والمركز الثاني للسويدي غوستاف هيدلوند (57ر116 نقطة) والمركز الثالث لمواطنه ايميل نورلينغ (93ر113 نقطة) بينما تحصل على المركز الرابع للبريطاني كريستيان اياندوكون (42ر113 نقطة).

اما المركز السادس فقد آل الى الكندي والتر كاريازو (97ر106 نقطة).





