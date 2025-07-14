الحماية المدنية: اطفاء 144 حريقا في الاربع والعشرين ساعة الماضية
تمكنت فرق الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية (من الساعة السادسة صباحا من يوم 11 أوت الى غاية السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء ) من إطفاء 144 حريق، وفق ما ورد في صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"
وبلغ مجمل التدخلات لفرق الحماية المدنية 612 تدخلا ، منهم 172 في مجال النجدة والاسعافات بالطرقات و281 تدخلا في غير حوادث المرور و15 تدخلا في مجالات متنوعة
ولتجنب حوادث الطرقات جددت الحماية المدنية دعوتها الى ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة وتجنب استخدام الهاتف المحمول وربط حزام الأمان والحرص على صيانة السيارة
