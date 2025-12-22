منتخب الفراعنة ينتزع فوزًا قاتلًا أمام زيمبابوي 2-1 في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
حقق منتخب الفراعنة فوزًا صعبًا أمام زيمبابوي في المباراة التي جرت يوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف، على ملعب أدرار بالمغرب، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2025.
وتقدّم منتخب زيمبابوي بالهدف الأول في الدقيقة 20 بتوقيع برنس دوبى، قبل أن ينجح عمر مرموش في تعديل النتيجة عند الدقيقة 63.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجّل محمد صلاح هدف الفوز، مانحًا المنتخب المصري انتصارًا ثمينًا في مستهل مشواره بالبطولة.
