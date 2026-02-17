Babnet   Latest update 11:05 Tunis

L’application My Ooredoo élue “Produit de l’Année Tunisie 2026”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699432e6b417a1.13045804_qfpejiomgnlhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 10:20 Lecture 1 min, 9 sec
      
Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a annoncé que son application digitale My Ooredoo a été élue « Produit de l’Année Tunisie 2026 » dans la catégorie Application Mobile.

Cette distinction intervient à l’issue d’une enquête nationale réalisée auprès des consommateurs tunisiens par l’Institut El Amouri. Elle consacre, selon l’opérateur, la confiance des clients ainsi que la capacité d’innovation de l’entreprise dans le domaine des services numériques.


L’application My Ooredoo permet aux utilisateurs de gérer leurs services en toute autonomie, notamment la consultation du solde en temps réel, les recharges, le paiement de factures, la souscription aux offres et options, l’accès aux promotions ainsi que l’assistance en ligne. Présentée comme intuitive et fluide, elle s’inscrit dans la stratégie de transformation digitale de l’opérateur.


À cette occasion, Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré que cette distinction constitue une reconnaissance de la part des clients et confirme l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de l’excellence digitale, dans un contexte d’accélération de sa dynamique numérique et de déploiement de la 5G.

Créé en 1987 et présent dans plus de 40 pays, le label « Produit de l’Année » est une distinction internationale attribuée sur la base d’enquêtes consommateurs, visant à identifier les produits jugés innovants sur leurs marchés respectifs.

À travers cette distinction, Ooredoo Tunisie met en avant son positionnement dans le développement de solutions digitales destinées à améliorer l’expérience client.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323802

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
20°-8
20°-11
16°-11
16°-9
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>