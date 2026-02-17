L’application My Ooredoo élue “Produit de l’Année Tunisie 2026”

Communiqué de Presse -

Ooredoo Tunisie a annoncé que son application digitalea été élue « Produit de l’Année Tunisie 2026 » dans la catégorie Application Mobile.Cette distinction intervient à l’issue d’une enquête nationale réalisée auprès des consommateurs tunisiens par l’Institut El Amouri. Elle consacre, selon l’opérateur, la confiance des clients ainsi que la capacité d’innovation de l’entreprise dans le domaine des services numériques.L’applicationpermet aux utilisateurs de gérer leurs services en toute autonomie, notamment la consultation du solde en temps réel, les recharges, le paiement de factures, la souscription aux offres et options, l’accès aux promotions ainsi que l’assistance en ligne. Présentée comme intuitive et fluide, elle s’inscrit dans la stratégie de transformation digitale de l’opérateur.À cette occasion, Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré que cette distinction constitue une reconnaissance de la part des clients et confirme l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de l’excellence digitale, dans un contexte d’accélération de sa dynamique numérique et de déploiement de la 5G.Créé en 1987 et présent dans plus de 40 pays, le label « Produit de l’Année » est une distinction internationale attribuée sur la base d’enquêtes consommateurs, visant à identifier les produits jugés innovants sur leurs marchés respectifs.À travers cette distinction, Ooredoo Tunisie met en avant son positionnement dans le développement de solutions digitales destinées à améliorer l’expérience client.