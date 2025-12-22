Babnet   Latest update 18:21 Tunis

جريمة شنيعة بالقيروان: براكاج يُنهي حياة سائق تاكسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6948e6caa399a2.72449208_kimolnfhjegqp.jpg width=100 align=left border=0>
رحم الله الضحية، ورزق أهله وزملاءه الصبر والسلوان
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 07:35 قراءة: 1 د, 35 ث
      
على إذاعة الجوهرة أف أم، عاد ملف الجريمة التي هزّت مدينة القيروان إلى الواجهة، إثر مقتل سائق تاكسي فردي خلال عملية براكاج باستعمال سلاح أبيض.

وفي التفاصيل، توفي شاب يعمل سائق سيارة تاكسي فردي، متأثّرًا بإصابته البليغة، بعد تعرّضه إلى طعنتين على مستوى الصدر والرقبة، بأحد الأحياء وسط مدينة القيروان، وذلك بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي بسيط كان بحوزته.



وأكد إلياس بوعبيدة، الكاتب العام لنقابة التاكسي الفردي بالقيروان، أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الجريمة في وقت وجيز جدًا، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، في محيط حي الصحابي وسط المدينة.

وأوضح بوعبيدة أن الضحية، وهو شاب من مواليد سنة 1994، متزوج وأب لطفلة، وكان معروفًا بين زملائه بحسن السيرة والأخلاق العالية، مضيفًا أن الجريمة خلّفت صدمة كبيرة في صفوف سائقي التاكسي وفي أوساط المواطنين.

وقفة احتجاجية ومطالب بالحماية

وعلى خلفية الحادثة، نفّذ سائقو سيارات التاكسي الفردي بالقيروان وقفة احتجاجية، يوم الأحد، للتنديد بمقتل زميلهم، وللمطالبة بـتعزيز الحماية الأمنية لسائقي النقل العمومي.

وشدد الكاتب العام للنقابة على ضرورة:

* تركيز كاميرات مراقبة داخل سيارات التاكسي الفردي
* توفير آليات حماية للسائقين، خاصة خلال الفترات الليلية
* التعامل الجدي مع تصاعد منسوب الجريمة والاعتداءات المتكررة التي تستهدف المهنيين

وبيّن أن الاحتجاجات شهدت حضورًا لافتًا من المواطنين، إلى جانب والي القيروان الذي تنقل إلى مكان الوقفة واستمع إلى مشاغل السائقين، في علاقة بالوضع الأمني وحماية الأرواح.



مخاوف من تكرار الجرائم

وأشار بوعبيدة إلى أن الجريمة أعادت إلى الواجهة مخاوف قديمة، خاصة بعد تسجيل حالات اعتداء سابقة على سائقي تاكسي، بعضها نجا ضحاياه من الموت بأعجوبة، مؤكدًا أن العمل الليلي أصبح مصدر خطر حقيقي في ظل انتشار المخدرات والأسلحة البيضاء.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن النقابة ستواصل الضغط من أجل حلول عملية وسريعة، تحفظ كرامة السائقين وتؤمّن سلامتهم، داعيًا السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة قبل سقوط ضحايا جدد.

رحم الله الضحية، ورزق أهله وزملاءه الصبر والسلوان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320651

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :