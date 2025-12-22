جريمة شنيعة بالقيروان: براكاج يُنهي حياة سائق تاكسي

على إذاعة الجوهرة أف أم، عاد ملف الجريمة التي هزّت مدينة القيروان إلى الواجهة، إثر مقتل سائق تاكسي فردي خلال عملية براكاج باستعمال سلاح أبيض.



وفي التفاصيل، توفي شاب يعمل سائق سيارة تاكسي فردي، متأثّرًا بإصابته البليغة، بعد تعرّضه إلى طعنتين على مستوى الصدر والرقبة، بأحد الأحياء وسط مدينة القيروان، وذلك بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي بسيط كان بحوزته.



وقفة احتجاجية ومطالب بالحماية



مخاوف من تكرار الجرائم



وأكد، الكاتب العام لنقابة التاكسي الفردي بالقيروان، أن، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، في محيط حي الصحابي وسط المدينة.وأوضح بوعبيدة أن الضحية، وهو شاب من مواليد سنة، متزوج وأب لطفلة، وكان معروفًا بين زملائه بحسن السيرة والأخلاق العالية، مضيفًا أن الجريمة خلّفتفي صفوف سائقي التاكسي وفي أوساط المواطنين.وعلى خلفية الحادثة، نفّذ، يوم الأحد، للتنديد بمقتل زميلهم، وللمطالبة بـلسائقي النقل العمومي.وشدد الكاتب العام للنقابة على ضرورة:* توفير آليات حماية للسائقين، خاصة خلال* التعامل الجدي معوالاعتداءات المتكررة التي تستهدف المهنيينوبيّن أن الاحتجاجات شهدت حضورًا لافتًا من المواطنين، إلى جانبالذي تنقل إلى مكان الوقفة واستمع إلى مشاغل السائقين، في علاقة بالوضع الأمني وحماية الأرواح.وأشار بوعبيدة إلى أن الجريمة أعادت إلى الواجهة مخاوف قديمة، خاصة بعد تسجيل حالات اعتداء سابقة على سائقي تاكسي، بعضها نجا ضحاياه من الموت بأعجوبة، مؤكدًا أنفي ظل انتشار المخدرات والأسلحة البيضاء.وختم المتحدث بالتأكيد على أن النقابة ستواصل الضغط من أجل، تحفظ كرامة السائقين وتؤمّن سلامتهم، داعيًا السلطات إلىقبل سقوط ضحايا جدد.