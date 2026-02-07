القصرين: انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الروبوتيك ضمن جهود دعم قدرات الشباب في مجال التكنولوجيا والإبتكار

تحت إشراف جمعية "شباب فاعل"، وضمن مشروع "سوافي" (العلم مع وللشباب)، احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، اليوم السبت، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الروبوتيك بالقصرين، بدعم من الوكالة الوطنية للإستثمار والبحث العلمي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.ويهدف مشروع "سوافي" إلى تعزيز قدرات الأطفال والمدارس والمعاهد في مجال التكنولوجيا والروبوتيك، حيث شمل منذ انطلاقه سنة 2024 افتتاح 10 نوادٍ مدرسية في مختلف معتمديات ولاية القصرين، مجهّزة بكامل التجهيزات التقنية، مع توفير تكوين مستمر للأساتذة المشرفين والتلاميذ المشاركين.وأفاد رئيس جمعية "شباب فاعل"، بلال منصوري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الدورة الأولى للمهرجان تمثل إفتتاحية سنوية لتكريس ثقافة الروبوتيك والتطور التكنولوجي في صفوف الشباب، ويشارك فيها أكثر من 200 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة من 14 معهدًا ومدرسة إعدادية بالجهة و10 نوادٍ ضمن مشروع "سوافي"، إلى جانب 4 مدارس أخرى، وذلك تحت إشراف مؤطرين وإطارات جهوية من وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.وتضمّن برنامج المهرجان موكب افتتاح ومسابقات تنافسية، شملت حواجز متنوعة لإختبار قدرات الروبوتات المنتجة من قبل النوادي طوال السنة، إلى جانب معرض ضم أكثر من 35 منتجًا تكنولوجيًا، عرّف الزوار بمكونات المشاريع وآليات تصميم الروبوتات، كما شملت التظاهرة زيارة لفرع مدينة العلوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والتي مثّلت فرصة للإطّلاع على مختلف مكوّنات التكنولوجيا وعلم الفلك، حسب المصدر ذاته.وأوضح منصوري أن المسابقة تضمّنت أكثر من 30 روبوتًا مشاركًا، مع تصفيات ونهائي، وسيتم تتويج جميع المشاركين، مع التأكيد على أن المكسب الأهم يتمثّل في اكتساب التلميذ الخبرة والمعرفة من خلال إنجاز مشروعه الخاص.من جانبه، كشف متفقد الإعلامية بولاية القصرين، خالد كشبوري لصحفيّة "وات"، أن المهرجان يُعد بداية موفّقة يمكن البناء عليها مستقبلاً، داعيًا إلى دعم مثل هذه المبادرات وتعميمها في بقية المؤسسات لما فيه مصلحة التلاميذ والناشئة، مضيفا أن المشاريع المتنوعة التي قدمها التلاميذ يمكن أن تمثل مشاركة فعّالة في الملتقيات الإقليمية والوطنية في مجالات الروبوتيك والذكاء الإصطناعي.وأعرب عدد من التلامذة المشاركين، في تصريحات متطابقة لصحفية "وات"، عن بالغ فرحتهم بالمهرجان، لا سيما في مسابقات مثل السيارة الذكية، ومشاريع مبتكرة مثل القفاز الذكي الموجه لذوي الإعاقة، مؤكدين على أهمية المهرجان في صقل مهاراتهم العلمية والتكنولوجية.ويعتمد مشروع "سوافي" على مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، من خلال دعوات لتقديم المقترحات أسفرت حتى الآن عن توقيع 19 اتفاقية تمويل مشاريع مع 18 جمعية تغطي 19 ولاية تونسية، مع تركيز المشاريع على إحداث نوادٍ علمية في مؤسسات التعليم العمومي والتعليم العالي، وتدريب منشطي النوادي، وتنظيم المسابقات وحوارات حول الشباب والعلوم.