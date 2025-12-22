بطاقة ايداع بالسجن في حق سائق حافلة بشركة النقل بنابل لسرقة البنزين من خزان الحافلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769c215756892.77994602_qpigofljkehmn.jpg width=100 align=left border=0>

قامت الأحد 21 ديسمبر، وحدات الأمن بالحمامات الجنوبية في نابل بايقاف سائق حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل، للاشتباه في تورطه في سرقة محروقات من خزان الحافلة.



وبعد استكمال الأبحاث وفتح بحث عدلي في الغرض، أذنت الجهات القضائية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل خيانة مؤتمن والسرقة، وفق ما نقلته اذاعة اي أف أم.