ارتفاع قتلى الحوادث ب 6,27 بالمائة الى غاية 18 ديسمبر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة

كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 6,27 بالمائة إلى غاية 18 ديسمبر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.



وأفاد المرصد، في نشرية حوادث الطرقات المنشورة على موقعه الرسمي، بأنه تم تسجيل 11 حادث سير يوم الخميس 18 ديسمبر، وهو آخر تحيين لهذا الأسبوع، أسفرت عن 3 قتلى و12 جريحًا.



وبيّن المصدر ذاته أنهمنذ بداية السنة إلى حدود التاريخ المذكور إلى، مقارنة بـخلال الفترة نفسها من سنة، فإنإلىمقابلالسنة الماضية.وأشار المرصد إلى أنتليهاثم، تمثل الفئات الأكثر تضررًا من حيث عدد قتلى حوادث المرور خلال السنة الجارية.وأوضح أنما تزال من أبرز أسباب حوادث الطرقات.فقد تسبب السهو وعدم الانتباه في، أسفرت عن، في حين تسببت السرعة فيخلفتأما عدم احترام الأولوية فقد أدى إلىنتج عنهاوفي سياق متصل، كان، مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أنه تم، بالتنسيق مع، إعداد، نالت موافقة مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضها قريبا علىوأوضح أن من بين الإجراءات الجديدةلتشمل مخالفات جسيمة، من بينها، و، و، إضافة إلىومعاينة المخالفات آليا عبر الكاميرات والتكنولوجيات الحديثة.وكانتقد أعلنت عن الشروع في استعماللقياس نسبة الكحول في الدم لدى سائقي العربات، مع اتخاذفي حال تجاوز النسب القانونية، إلى جانب مشروع للتزود بأجهزة خاصة