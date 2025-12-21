ارتفاع قتلى الحوادث ب 6,27 بالمائة الى غاية 18 ديسمبر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة
كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 6,27 بالمائة إلى غاية 18 ديسمبر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأفاد المرصد، في نشرية حوادث الطرقات المنشورة على موقعه الرسمي، بأنه تم تسجيل 11 حادث سير يوم الخميس 18 ديسمبر، وهو آخر تحيين لهذا الأسبوع، أسفرت عن 3 قتلى و12 جريحًا.
وبيّن المصدر ذاته أنه رغم تراجع عدد حوادث السير منذ بداية السنة إلى حدود التاريخ المذكور إلى 5076 حادثًا، مقارنة بـ5601 حادث خلال الفترة نفسها من سنة 2024، فإن عدد القتلى ارتفع إلى 1186 ضحية مقابل 1116 قتيلا السنة الماضية.
وأشار المرصد إلى أن الدراجات النارية تليها فئة المترجلين ثم السيارات الخفيفة، تمثل الفئات الأكثر تضررًا من حيث عدد قتلى حوادث المرور خلال السنة الجارية.
وأوضح أن السهو وعدم الانتباه والسرعة وعدم احترام الأولوية ما تزال من أبرز أسباب حوادث الطرقات.
فقد تسبب السهو وعدم الانتباه في 2078 حادثًا، أسفرت عن 367 قتيلا و2374 جريحًا، في حين تسببت السرعة في 786 حادثًا خلفت 311 قتيلا و1177 جريحًا.
أما عدم احترام الأولوية فقد أدى إلى 431 حادثًا نتج عنها 37 قتيلا و592 جريحًا.
وفي سياق متصل، كان سامي راشيكو، مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أنه تم، بالتنسيق مع وزارة النقل، إعداد جملة من التنقيحات على قانون الطرقات، نالت موافقة مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضها قريبا على مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن من بين الإجراءات الجديدة توسيع عقوبة سحب رخصة القيادة لتشمل مخالفات جسيمة، من بينها تجاوز السرعة بشكل مفرط، وعدم احترام إشارات التوقف، والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، إضافة إلى تفعيل نظام خصم النقاط ومعاينة المخالفات آليا عبر الكاميرات والتكنولوجيات الحديثة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن الشروع في استعمال أجهزة ذكية لقياس نسبة الكحول في الدم لدى سائقي العربات، مع اتخاذ عقوبات فورية في حال تجاوز النسب القانونية، إلى جانب مشروع للتزود بأجهزة خاصة لكشف تعاطي المخدرات.
