19 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل في حق منذر الزنايدي

قضت، يوم الجمعة، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيًا، بـ19 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي، المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية قضية اتُّهم فيها بالتحريض على العصيان.



ويُذكر أن دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت، بخصوص القضية المذكورة، إحالة الوزير الأسبق منذر الزنايدي على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل التحريض على العصيان والتآمر على أمن الدولة، وذلك على خلفية تنزيله مقاطع فيديو على حسابه على موقع فيسبوك.





