محكمة الاستئناف: تأخير قضية «التآمر 2» إلى 19 جانفي 2026

Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 12:17
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، تأخير القضية المعروفة بـ«التآمر 2» إلى جلسة 19 جانفي 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع، مع حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في القضايا الإرهابية قد أصدرت، يوم 8 جويلية 2025، أحكامًا ابتدائية في هذه القضية التي شملت سياسيين وقيادات أمنية سابقة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومديرة الأمن الرئاسي السابقة نادية عكاشة.



وتراوحت الأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الموقوفين بين 12 و14 سنة سجنًا، في حين قضت المحكمة بالسجن مدة 35 سنة مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقّ المتهمين المحالين بحالة فرار. كما قضت بإخضاع جميع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

وتعلّقت التهم بـتكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية، وانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى إفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
