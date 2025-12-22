محكمة الاستئناف: تأخير قضية «التآمر 2» إلى 19 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، تأخير القضية المعروفة بـ«التآمر 2» إلى جلسة 19 جانفي 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع، مع حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في القضايا الإرهابية قد أصدرت، يوم 8 جويلية 2025، أحكامًا ابتدائية في هذه القضية التي شملت سياسيين وقيادات أمنية سابقة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومديرة الأمن الرئاسي السابقة نادية عكاشة.









وتراوحت الأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الموقوفين بين 12 و14 سنة سجنًا، في حين قضت المحكمة بالسجن مدة 35 سنة مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقّ المتهمين المحالين بحالة فرار. كما قضت بإخضاع جميع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.



