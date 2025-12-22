سيدي بوزيد: 267 تلميذا يستفيدون من البرنامج الوطني للرحلات المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر ان يبلغ عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من البرنامج الوطني للرحلات المدرسية (عطلة الشتاء واس السنة) الموجه لفائدة المدارس الابتدائية الموجودة في الارياف والبعيدة عن المناطق الحضرية، 267 تلميذا من 11 مدرسة، وفق ما أوردته المندوبية الجهوية للتربية على صفحتها الرسمية.

وانطلق البرنامج يوم امس الاحد ليتواصل الى يوم 4 جانفي 2026 حيث سيتم تنظيم 11 رحلة الى العديد من المناطق الاثرية والسياحية بولايات القيروان والمهدية وتوزر، تشتمل فقرات تنشيطية يؤمنها المربون والمرافقون للرحلات.

يذكر ان العدد الجملي للتلاميذ من كافة الولايات الذين سيستفيدون من البرنامج خلال هذه الفترة يصل الى 6016 تلميذا و721 مرافقا.