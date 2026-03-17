رابطة أبطال أوروبا: مواجهات حاسمة غدًا في إياب ثمن النهائي
تدور غدًا الأربعاء منافسات إياب الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا، حيث يستقبل برشلونة الإسباني ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنقليزي، فيما يلتقي ليفربول مع قلعة سراي التركي، ويواجه بايرن ميونيخ الألماني فريق أتالانتا الإيطالي، في حين يستضيف توتنهام الإنقليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني.
وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ونيوكاسل قد انتهى بالتعادل 1-1، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني أفضلية نسبية بفضل سجله القوي في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في التأهل خلال 23 مناسبة من أصل 29 مواجهة أوروبية انتهى ذهابها بالتعادل خارج أرضه. كما يمتلك برشلونة رقمًا مميزًا على ملعبه أمام الأندية الإنقليزية، إذ لم يخسر سوى مباراتين من أصل 37 مواجهة.
في المقابل، يسعى نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو إلى تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى، مستفيدًا من دفعة معنوية عقب فوزه الأخير على تشيلسي في الدوري الإنقليزي.
وفي مواجهة ثانية، يطمح ليفربول، المتوّج باللقب ست مرات، إلى تعويض خسارته ذهابًا 0-1 أمام قلعة سراي، خاصة بعد تعادله الأخير مع توتنهام في الدوري المحلي، وهو ما زاد من صعوبة مهمته في ضمان مقعد مؤهل للمسابقة الموسم المقبل.
في المقابل، يدخل الفريق التركي اللقاء في وضعية فنية جيدة، متصدرًا البطولة المحلية بفارق 7 نقاط، مع سجل إيجابي في المواجهات الأوروبية عقب الفوز ذهابًا.
أما في ميونيخ، فيبدو أتالانتا أمام مهمة صعبة بعد خسارته القاسية ذهابًا 1-6 على أرضه، في ظل سجل قوي لبايرن على ملعبه، حيث نجح الفريق البافاري في التأهل في 28 من أصل 29 مواجهة إقصائية خاضها على أرضه.
وفي لندن، يستقبل توتنهام فريق أتلتيكو مدريد مثقلًا بخسارة ثقيلة ذهابًا 2-5، ما يفرض عليه تقديم أداء استثنائي للحفاظ على آماله في العبور.
في المقابل، يدخل أتلتيكو اللقاء بأفضلية مريحة، مدعومًا بسجل إيجابي في هذا الدور، إذ تأهل في 7 من آخر 11 مشاركة، كما يتفوق تاريخيًا على الأندية الإنقليزية بتأهله في 10 من أصل 14 مواجهة إقصائية.
