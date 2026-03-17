رئيس الدولة يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1473 سجينا وتمتيع 416 آخرين بالسراح الشرطي

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى 70 لعيد الاستقلال، أصدر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 1473 سجينًا وإلى الحط من مدة عقاب 835 سجينًا.



كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بتمتيع 416 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي.