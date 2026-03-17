ترامب يهاجم ماكرون بعد رفضه المشاركة في عمليات مضيق هرمز: قد يفقد منصبه قريبا

Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 22:15
      
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، أشار فيها إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «قد يفقد منصبه قريبًا جدًا»، وذلك تعليقًا على موقف باريس الرافض للمشاركة في أي عمليات عسكرية تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
أخبار ذات صلة:
ماكرون يرفض المشاركة في عمليات مضيق هرمز حاليا ويعرض المساعدة بعد "التهدئة"...

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الأيرلندي ميهول مارتن في البيت الأبيض، ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن رفض فرنسا دعم التحركات العسكرية الأمريكية في المضيق الحيوي.


وكان ماكرون قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تنخرط في أي عمليات عسكرية لفتح المضيق «تحت أي ظرف»، في ظل تعقيدات أمنية ودبلوماسية متزايدة مرتبطة بالأزمة الإقليمية.


وتشير تقارير إعلامية إلى اتساع الهوة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تطورات الحرب مع إيران، والاختلاف بشأن آليات تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت واشنطن قد دعت عددًا من الدول، من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، إلى إرسال سفن حربية لضمان حرية الملاحة، غير أن ألمانيا وفرنسا أعلنتا رفضهما الصريح للمقترح، فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الدول الأعضاء غير مستعدة لتوجيه أساطيلها إلى المنطقة.

ويأتي هذا التباين في المواقف في سياق تصعيد عسكري مستمر منذ أواخر فيفري، عقب ضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وما تبعها من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة على المنطقة والأسواق العالمية.
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
