اتصالات تونس تطلق تطبيقها الجديد للدفع عبر الهاتف الجوال «كاشي»

أطلقت، الثلاثاء 17 مارس 2026، تطبيقها الجديد للدفع عبر الهاتف الجوال، في خطوة تندرج ضمن مسار تحول المؤسسة من مشغّل للاتصال إلى مزوّد متكامل للخدمات، وتعزيزًا لمسار الرقمنة في البلاد.وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن إطلاق التطبيق يأتي انسجامًا مع التوجهات العالمية التي تجمع بين التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية ()، وفي إطار شراكة استراتيجية مع شركة، أول مؤسسة دفع متحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي منذ أفريل 2021.ويُعدّ تطبيق «كاشي»تتيح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الإلكتروني، على أن يتم تعميمه تدريجيًا عبر نحولاتصالات تونس موزعة على مختلف جهات البلاد.ويوفّر التطبيق باقة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية، تشمل، مع اعتماد رقم الهاتف كمعرّف أساسي للمستخدم.وأكد الرئيس المدير العام لاتصالات تونسأن إطلاق هذا التطبيق يمثل خطوة جديدة في تطوير خدمات المؤسسة ومواكبتها للتحولات الرقمية، مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن رؤية المؤسسة للاضطلاع بدور محوري في دعم التحول الرقمي والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التعامل النقدي.وأضاف أن المشروع يعكس توجه اتصالات تونس نحووالانتقال من مشغّل يوفر خدمات الاتصال أساسًا إلى فاعل رقمي يقدم منظومة متكاملة من الخدمات.وجرت مراسم الإعلان عن إطلاق التطبيق بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال، والرئيس المدير العام لاتصالات تونس، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسستين الشريكتين.