اتصالات تونس تطلق تطبيقها الجديد للدفع عبر الهاتف الجوال «كاشي»

Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 23:28
      
أطلقت اتصالات تونس، الثلاثاء 17 مارس 2026، تطبيقها الجديد للدفع عبر الهاتف الجوال «كاشي»، في خطوة تندرج ضمن مسار تحول المؤسسة من مشغّل للاتصال إلى مزوّد متكامل للخدمات، وتعزيزًا لمسار الرقمنة في البلاد.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن إطلاق التطبيق يأتي انسجامًا مع التوجهات العالمية التي تجمع بين التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية (Fintech)، وفي إطار شراكة استراتيجية مع شركة «فياموبيل»، أول مؤسسة دفع متحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي منذ أفريل 2021.


ويُعدّ تطبيق «كاشي» محفظة رقمية تتيح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الإلكتروني، على أن يتم تعميمه تدريجيًا عبر نحو 30 فضاءً تجاريًا لاتصالات تونس موزعة على مختلف جهات البلاد.


ويوفّر التطبيق باقة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية، تشمل تحويل الأموال، وعمليات الاستخلاص، وشحن المحفظة الإلكترونية، وإمكانية سحب الأموال نقدًا باستخدام الهاتف الجوال، مع اعتماد رقم الهاتف كمعرّف أساسي للمستخدم.

وأكد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب أن إطلاق هذا التطبيق يمثل خطوة جديدة في تطوير خدمات المؤسسة ومواكبتها للتحولات الرقمية، مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن رؤية المؤسسة للاضطلاع بدور محوري في دعم التحول الرقمي والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التعامل النقدي.

وأضاف أن المشروع يعكس توجه اتصالات تونس نحو توسيع نطاق خدماتها والانتقال من مشغّل يوفر خدمات الاتصال أساسًا إلى فاعل رقمي يقدم منظومة متكاملة من الخدمات.

وجرت مراسم الإعلان عن إطلاق التطبيق بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، والرئيس المدير العام لاتصالات تونس، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسستين الشريكتين.
