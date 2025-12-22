Babnet   Latest update 18:21 Tunis

أحدهما من مصر وآخر من الجزائر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6948dbc802d805.33531472_mnfhogkjeilqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 06:16
      
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت استدعاء نحو 30 دبلوماسيًا رفيع المستوى من الخارج، في خطوة تشمل سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية عيّنوا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وبحسب التقارير، أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، خلال الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في جانفي المقبل، علمًا بأن جميع المعنيين تسلّموا مناصبهم خلال الإدارة السابقة.



وأشارت المصادر إلى أن أكبر عدد من السفراء المستدعين كان من القارة الإفريقية، وتشمل الدول المعنية: بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.

كما شمل القرار ستة سفراء أمريكيين في دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي، لاوس، جزر مارشال، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين وفيتنام.

وشمل الاستدعاء كذلك سفراء الولايات المتحدة في أرمينيا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، سلوفاكيا، الجزائر، مصر، نيبال، سريلانكا، غواتيمالا وسورينام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب السلك الدبلوماسي الأمريكي مع بدء الإدارة الجديدة، في سياق التغييرات المعتادة التي ترافق انتقال السلطة في البيت الأبيض.
