أحدهما من مصر وآخر من الجزائر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت استدعاء نحو 30 دبلوماسيًا رفيع المستوى من الخارج، في خطوة تشمل سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية عيّنوا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.



وبحسب التقارير، أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، خلال الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في جانفي المقبل، علمًا بأن جميع المعنيين تسلّموا مناصبهم خلال الإدارة السابقة.









وأشارت المصادر إلى أن أكبر عدد من السفراء المستدعين كان من القارة الإفريقية، وتشمل الدول المعنية: بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.



كما شمل القرار ستة سفراء أمريكيين في دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي، لاوس، جزر مارشال، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين وفيتنام.



وشمل الاستدعاء كذلك سفراء الولايات المتحدة في أرمينيا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، سلوفاكيا، الجزائر، مصر، نيبال، سريلانكا، غواتيمالا وسورينام.



وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب السلك الدبلوماسي الأمريكي مع بدء الإدارة الجديدة، في سياق التغييرات المعتادة التي ترافق انتقال السلطة في البيت الأبيض.

