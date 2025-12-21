وزارة المالية تقر امكانية خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/vignettes_automobiles_2015.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة المالية أنّه بإمكان أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية خلاص معلوم الجولان عبر البوابة الإلكترونية، إلى جانب عمليات الاستخلاص بالقباضات المالية، وذلك ابتداءً من غرة جانفي 2026.



وأوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار قرار مشترك مع وزارات الداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025، مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025.









ونصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان الموظّفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية يتمّ إمّا مباشرة لدى القباضات المالية، أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، في الآجال المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل.



وأضاف نصّ القرار أنّه يترتّب عن خلاص معاليم الجولان تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الدفع مباشرة بالقباضة المالية، وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.

وبحسب القرار، تضع وزارة المالية على ذمّة الهياكل المكلّفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبّت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة. ونصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان الموظّفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية يتمّ إمّا مباشرة لدى القباضات المالية، أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، في الآجال المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل.وأضاف نصّ القرار أنّه يترتّب عن خلاص معاليم الجولان تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الدفع مباشرة بالقباضة المالية، وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.وبحسب القرار، تضع وزارة المالية على ذمّة الهياكل المكلّفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبّت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة.