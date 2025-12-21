Babnet   Latest update 18:21 Tunis

وزارة المالية تقر امكانية خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/vignettes_automobiles_2015.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 08:25 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت وزارة المالية أنّه بإمكان أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية خلاص معلوم الجولان عبر البوابة الإلكترونية، إلى جانب عمليات الاستخلاص بالقباضات المالية، وذلك ابتداءً من غرة جانفي 2026.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار قرار مشترك مع وزارات الداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025، مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025.



ونصّ القرار على أنّ خلاص معاليم الجولان الموظّفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية يتمّ إمّا مباشرة لدى القباضات المالية، أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، في الآجال المحدّدة بالتشريع الجاري به العمل.

وأضاف نصّ القرار أنّه يترتّب عن خلاص معاليم الجولان تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الدفع مباشرة بالقباضة المالية، وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.
وبحسب القرار، تضع وزارة المالية على ذمّة الهياكل المكلّفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبّت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320625

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :