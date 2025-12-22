Babnet   Latest update 18:21 Tunis

الصحبي بكار: ''قناة تونسنا داري وأنا معلم مانيش صانع''

Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 10:42
      
قال الإعلامي الرياضي الصحبي بكار، في مداخلة عبر أمواج إذاعة راديو ماد، إن قناة تونسنا تُعدّ «بمثابة داره».

وأضاف بكار، في تلميح لزميله معز بن غربية: «لديّ تسع سنوات في القناة»، مؤكدًا تمسّكه بتجربته المهنية داخلها.



وتابع قائلاً: «مرحبًا ببن غربية، ولا أتمنى الخوض في المشاكل القديمة، ومن يريد فعل ذلك فأنا مستعدّ دائمًا»، في إشارة إلى رغبته في طيّ صفحة الخلافات السابقة مع بن غربية .


وكان معز بن غربية تحدّث عن عودته إلى البرامج الرياضية وضغوط المهنة في برنامج O’star، الذي تقدّمه الإعلامية أميمة العياري على إذاعة الديوان أف أم،


وعن التحاقه بقناة تونسنا لتقديم برنامج “تيفوت”، أوضح بن غربية أن البرنامج مخصّص لمواكبة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لم يطلب إيقاف أي برنامج رياضي آخر، ولا تعويض أي زميل.

وشدّد على أن وجود أكثر من برنامج رياضي على القناة نفسها لا يُعدّ إشكالًا، بل يمكن أن يكون عنصر إثراء للمشهد الرياضي وخدمة للمتابعين.

وتطرّق الحوار إلى الجدل الذي أُثير حول علاقته بالإعلامي الصحبي بكار، حيث نفى بن غربية وجود أي تنسيق أو تعويض مباشر بين البرنامجين، مؤكدًا أنه لا يرغب في الخوض في خلافات قديمة، ولا في الردّ على التصريحات المتبادلة، معتبرًا أن كل إعلامي مسؤول عن كلامه وبرنامجه.
