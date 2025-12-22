الصحبي بكار: ''قناة تونسنا داري وأنا معلم مانيش صانع''

قال الإعلامي الرياضي الصحبي بكار، في مداخلة عبر أمواج إذاعة راديو ماد، إن قناة تونسنا تُعدّ «بمثابة داره».



وأضاف بكار، في تلميح لزميله معز بن غربية: «لديّ تسع سنوات في القناة»، مؤكدًا تمسّكه بتجربته المهنية داخلها.



وتابع قائلاً: «مرحبًا ببن غربية، ولا أتمنى الخوض في المشاكل القديمة، ومن يريد فعل ذلك فأنا مستعدّ دائمًا»، في إشارة إلى رغبته في طيّ صفحة الخلافات السابقة مع بن غربية .وكان معز بن غربية تحدّث عن عودته إلى البرامج الرياضية وضغوط المهنة في، الذي تقدّمه الإعلاميةعلىوعن التحاقه بقناةلتقديم برنامج، أوضح بن غربية أن البرنامج مخصّص لمواكبة، مؤكدًا أنه لم يطلب إيقاف أي برنامج رياضي آخر، ولا تعويض أي زميل.وشدّد على أن وجودعلى القناة نفسها لا يُعدّ إشكالًا، بل يمكن أن يكون عنصر إثراء للمشهد الرياضي وخدمة للمتابعين.وتطرّق الحوار إلى الجدل الذي أُثير حول علاقته بالإعلامي، حيث نفى بن غربية وجود أي تنسيق أو تعويض مباشر بين البرنامجين، مؤكدًا أنه لا يرغب في الخوض في، ولا في الردّ على التصريحات المتبادلة، معتبرًا أن كل إعلامي مسؤول عن كلامه وبرنامجه.