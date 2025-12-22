وزارة الشؤون الدينية تحدد 30 ديسمبر كاخر أجل لاتمام اجراءات الحج
أفادت وزارة الشؤون الدينية ، اليوم الإثنين، بأن آخر اجل لخلاص معاليم الحج بالبريد التونسي وإتمام السفر بالشبابيك الموحدة هو 30 ديسمبر 2025 ، وذلك وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأكدت الوزارة أنه من يتخلف على هذا الموعد يعتبر منسحبا من القائمة النهائية وسيتم تعويضه ، حسب نفس البلاغ
