صفاقس: إنطلاق خدمات الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لاداء فريضة الحج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 17:06
      
إنطلقت اليوم الإثنين بمقر ولاية صفاقس، فعاليات اليوم الأول لخدمات الشباك الموحد الخاص بإجراءات السفر لاداء فريضة الحج لموسم 2026/1447، لتتواصل إلى يوم 29 ديسمبر الجاري.
 وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الدينية آيات حامدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجموع حجيج ولاية صفاقس لهذا الموسم بلغ 975 حاجا وحاجة، وستنطلق أول رحلة يوم 8 ماي 2026 من مطار صفاقس-طينة الدولي.
 وذكرت أن خدمات الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لفائدة الحجيج، ستتواصل على امتداد 8 أيام (من 22 إلى 29  ديسمبر) بمقر الولاية، جرت في يومها الأول وسط ظروف تنظيمية طيبة وبطريقة سلسلة ومرنة.

 وأشارت إلى أنه تم اليوم إستقبال حجاج معتمديات الغريبة والصخيرة وجبنيانة والعامرة، في إنتظار إستقبال حجيج المعتمديات الأخرى خلال الأيام الموالية لخدمات الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر، وسيخصص يومي 28 و29 ديسمبر لحجيج معتمديتي صفاقس المدينة والمحرس والمتخلفين عن الولايات المجاورة.

يذكر إلى أن الأطراف المتدخلة في خدمات الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر هي الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالتنسيق مع الخطوط السعودية والخطوط التونسية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والبريد التونسي وعدد من البنوك.
