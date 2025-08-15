79ème Fête de l’Indépendance de l’Inde célébrée à Tunis

Communiqué de Presse - L’Ambassade de l’Inde à Tunis a célébré le 79ᵉ anniversaire de l’Indépendance de l’Inde, le matin du 15 août 2025, avec un profond élan patriotique à la Résidence de l’Inde.



La cérémonie a débuté par le lever du drapeau national par Madame l’Ambassadrice, Dr. Devyani Uttam Khobragade, suivi de l’hymne national indien. L’Ambassadrice a ensuite donné lecture du discours à la Nation de l’Honorable Présidente de l’Inde, mettant en avant les valeurs démocratiques du pays, sa croissance inclusive et son rôle croissant sur la scène mondiale.



Le discours de la Présidente a notamment mis en lumière les progrès réalisés par l’Inde depuis 1947, soulignant la démocratie, la croissance économique, le bien-être social, les avancées technologiques, l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que l’unité nationale. Elle a salué le succès de l’Opération Sindoor contre le terrorisme et a exhorté les citoyens à lutter contre la corruption, à soutenir la durabilité et à préserver les valeurs constitutionnelles de justice, de liberté, d’égalité et de fraternité. L’Honorable Présidente a également accordé une attention particulière à l’émancipation des communautés marginalisées, en reconnaissant leur autonomisation croissante grâce aux initiatives gouvernementales visant à satisfaire leurs aspirations sociales et économiques.Les membres de la communauté indienne en Tunisie, ainsi que les amis de l’Inde, se sont réunis pour participer aux célébrations. Leur présence a reflété le dynamisme et la diversité de la diaspora indienne, ainsi que les liens humains étroits entre l’Inde et la Tunisie.Dans ses propos, l’Ambassadrice a remercié la communauté pour son soutien constant et sa contribution au renforcement des relations indo-tunisiennes. Elle a insisté sur l’importance de rester attaché aux racines culturelles de l’Inde tout en contribuant positivement au pays hôte.La cérémonie s’est achevée par une collation et des échanges informels, favorisant un sentiment d’unité et de fierté partagée.L’Ambassade exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes présentes qui ont contribué au succès de cet événement. Cette occasion a rappelé le parcours remarquable de l’Inde depuis son indépendance et son engagement en faveur de la paix, du progrès et de la coopération internationale.