بعد اعتصام أستاذة حامل بمندوبية التربية: تسوية الإشكال ونقابة التعليم الثانوي تدعو للتحقيق

كشف طارق قمامدية، الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقفصة، في تصريح إذاعي، أنّ الأزمة التي عاشتها أستاذة حامل اضطرت إلى الدخول في اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة، قد تمت تسويتها عبر اتفاق يضمن لها البقاء في مركز عملها الأصلي في مؤسسة إعدادية قريبة من مقرها.



وأوضح قمامدية أنّ هذه التسوية جاءت بعد جلسة تفاوض مع الطرف الإداري مساء أول أمس، مؤكّدًا أنّ النقابة كانت حريصة على إنصاف زميلتهم وتجنّب أي مخاطر على صحتها وصحة جنينها، خاصة وأنها كانت في شهرها التاسع.

