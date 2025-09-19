Babnet   Latest update 21:41 Tunis

تنظيم ورشة عمل تحضيرية لاعتماد القائمة الوطنية للعوامل والسموم عالية الخطورة ودعم الأمن البيولوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdada6bb5684.18632296_gofjqnphlmeki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 21:41 قراءة: 1 د, 14 ث
      
نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتونس، أمس الخميس، ورشة عمل تحضيرية لاعتماد القائمة الوطنية للعوامل والسموم عالية الخطورة (HCATs)، وذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال السلامة والأمن البيولوجي، بحسب ما ورد في بلاغ لمنظمة الصحة العالمية بتونس.

وشارك في هذه الورشة المدير العام للصحة بوزارة الصحة عبد لرزاق بوزويتة، وممثلين عن هياكل تابعة للوزارة على غرار وحدة المخابر للبيولوجيا الطبية، والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وإدارة الرعاية الصحية الأساسية، والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، ومعهد باستور بتونس، والنقطة الوطنية لمقاربة الصحة الواحدة.



كما شارك خبراء في المكروبيولوجيا البشرية والحيوانية والنباتية، وعلم الفيروسات، والطفيليات، وعلم الحشرات الطبية، والأمراض المعدية، والسلامة البيولوجية. هذا إلى جانب ممثلين عن وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة المالية (ممثلة في إدارة الديوانة).

ويأتي هذا التمرين ضمن مقاربة الصحة الواحدة (One Health) التي تجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويتماشى مع التزامات تونس الدولية (اللوائح الصحية الدولية، اتفاقية الأسلحة البيولوجية، التقييم المشترك الخارجي للمنظمة).

وقد أتاحت النقاشات الفرصة لاستعراض مدى تقدم إعداد الدليل الوطني لتسيير العوامل عالية الخطورة وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذه.

وتكمن أهمية هذا الاجتماع، وفق بلاغ المنظمة، في كونه خطوة أساسية لتعزيز استعداد تونس لمجابهة المخاطر البيولوجية وحماية صحة المجتمع والبيئة، عبر توحيد الجهود بين مختلف القطاعات. كما يضع تونس في موقع أقوى للوفاء بالتزاماتها الدولية ويمنحها فرصة أكبر للاستفادة من الدعم الدولي.

وخلال هذه الورشة جدد ممثلو منظمة الصحة العالمية التزامها بمرافقة تونس في تعزيز قدراتها على الاستعداد والاستجابة، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويساهم في حماية الصحة على الصعيد الوطني والعالمي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315136


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
32°-23
33°-22
33°-22
30°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    