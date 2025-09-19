تنظيم ورشة عمل تحضيرية لاعتماد القائمة الوطنية للعوامل والسموم عالية الخطورة ودعم الأمن البيولوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdada6bb5684.18632296_gofjqnphlmeki.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتونس، أمس الخميس، ورشة عمل تحضيرية لاعتماد القائمة الوطنية للعوامل والسموم عالية الخطورة (HCATs)، وذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال السلامة والأمن البيولوجي، بحسب ما ورد في بلاغ لمنظمة الصحة العالمية بتونس.



وشارك في هذه الورشة المدير العام للصحة بوزارة الصحة عبد لرزاق بوزويتة، وممثلين عن هياكل تابعة للوزارة على غرار وحدة المخابر للبيولوجيا الطبية، والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وإدارة الرعاية الصحية الأساسية، والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، ومعهد باستور بتونس، والنقطة الوطنية لمقاربة الصحة الواحدة.

