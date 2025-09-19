تنظيم ورشة عمل تحضيرية لاعتماد القائمة الوطنية للعوامل والسموم عالية الخطورة ودعم الأمن البيولوجي
نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتونس، أمس الخميس، ورشة عمل تحضيرية لاعتماد القائمة الوطنية للعوامل والسموم عالية الخطورة (HCATs)، وذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال السلامة والأمن البيولوجي، بحسب ما ورد في بلاغ لمنظمة الصحة العالمية بتونس.
وشارك في هذه الورشة المدير العام للصحة بوزارة الصحة عبد لرزاق بوزويتة، وممثلين عن هياكل تابعة للوزارة على غرار وحدة المخابر للبيولوجيا الطبية، والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وإدارة الرعاية الصحية الأساسية، والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، ومعهد باستور بتونس، والنقطة الوطنية لمقاربة الصحة الواحدة.
كما شارك خبراء في المكروبيولوجيا البشرية والحيوانية والنباتية، وعلم الفيروسات، والطفيليات، وعلم الحشرات الطبية، والأمراض المعدية، والسلامة البيولوجية. هذا إلى جانب ممثلين عن وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة المالية (ممثلة في إدارة الديوانة).
ويأتي هذا التمرين ضمن مقاربة الصحة الواحدة (One Health) التي تجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويتماشى مع التزامات تونس الدولية (اللوائح الصحية الدولية، اتفاقية الأسلحة البيولوجية، التقييم المشترك الخارجي للمنظمة).
وقد أتاحت النقاشات الفرصة لاستعراض مدى تقدم إعداد الدليل الوطني لتسيير العوامل عالية الخطورة وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذه.
وتكمن أهمية هذا الاجتماع، وفق بلاغ المنظمة، في كونه خطوة أساسية لتعزيز استعداد تونس لمجابهة المخاطر البيولوجية وحماية صحة المجتمع والبيئة، عبر توحيد الجهود بين مختلف القطاعات. كما يضع تونس في موقع أقوى للوفاء بالتزاماتها الدولية ويمنحها فرصة أكبر للاستفادة من الدعم الدولي.
وخلال هذه الورشة جدد ممثلو منظمة الصحة العالمية التزامها بمرافقة تونس في تعزيز قدراتها على الاستعداد والاستجابة، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويساهم في حماية الصحة على الصعيد الوطني والعالمي.
