سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة

تعرض ظهر اليوم فرع بنكي بمنطقة برج الوزير بولاية أريانة إلى عملية سطو، حيث أقدم شخص على الاستيلاء على مبلغ مالي بعد أن هدد الموظفين بسلاح لم يُعرف بعد إن كان حقيقيًا أو مجرد لعبة.



وقد تحولت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية على الفور إلى مكان الحادث، أين تم تطويق محيط الفرع وفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفاعل.

