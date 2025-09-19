Babnet   Latest update 13:46 Tunis

سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d00d47ce49e49.75086587_fgmieklqohjpn.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 12:39
      
تعرض ظهر اليوم فرع بنكي بمنطقة برج الوزير بولاية أريانة إلى عملية سطو، حيث أقدم شخص على الاستيلاء على مبلغ مالي بعد أن هدد الموظفين بسلاح لم يُعرف بعد إن كان حقيقيًا أو مجرد لعبة.

وقد تحولت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية على الفور إلى مكان الحادث، أين تم تطويق محيط الفرع وفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفاعل.

الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1284,9 MDT
