بلاغ كليّتي الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتصرّف يثير جدلا حول "اللباس اللائق"

أثار البلاغ المشترك الصادر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بتونس، بخصوص منع دخول الطلبة إلى فضاءات المؤسستين بلباس "غير لائق"، موجة من التفاعلات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وينصّ البلاغ على منع السراويل الممزقة والقصيرة والتنانير ولباس السهرة والمبالغة في مساحيق التجميل، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى مثل منع إدخال السيارات وإلزامية الاستظهار ببطاقة الطالب.



الخطوة قسّمت الآراء بين مرحّبين بها ورافضين لها:عدد من المعلّقين رأوا أنّ القرار يرسّخ الاحترام داخل الحرم الجامعي، معتبرين أنّ "المؤسسة الجامعية فضاء للعلم والمعرفة ولابد أن يكون اللباس فيه محترما" وفق ما كتب، الذي شدّد أيضا على أهمية عودة الأمن الجامعي.في نفس السياق، اعتبرتأنّه "فمّة نوع متاع لباس مهوش متاع جامعة ولا قراية، الحق يقال"، بينما اعتبرتأنّ "الانحدار الأخلاقي والمظهري لم يعد مقبولا، وهناك فرق بين غرف النوم والحرم الجامعي".في المقابل، وصف آخرون القرار بـ"التعسفي"، على غرارالذي اعتبره "بلاغا تعيسا وامتدادا لوثيقة تعسفية يوقّع عليها الطلبة كل عام دون أن تضمن لهم حقوقهم".أمافرأى أنّ "هذه أمور بديهية ومعروفة ولا تستحق إصدار بيان بهذا الشكل"، فيما سخر آخرون من الصياغة معتبرينها "بيان تفاهة".لم تخلُ التفاعلات من الطابع الساخر، حيث كتب: "نساو يكتبوا ممنوع الحديث مع السائق والرجاء عدم البصاق في الحافلة"، بينما قال: "Chorte أنثى الـ short"، وأضاف آخرون تعليقات تربط القرار بـ"عودة الأمن الجامعي" أو حتى بشخصيات تاريخية مثل "عليسة والكاهنة".الجدل حول البلاغ عكس انقسام الرأي العام الطلابي والجامعي بين من يرى فيه ضرورة لإعادة الانضباط إلى الحرم الجامعي، ومن يعتبره محاولة لتقييد الحرية الفردية وفرض وصاية أخلاقية على الطلبة.