بلاغ كليّتي الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والتصرّف يثير جدلا حول "اللباس اللائق"
أثار البلاغ المشترك الصادر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بتونس، بخصوص منع دخول الطلبة إلى فضاءات المؤسستين بلباس "غير لائق"، موجة من التفاعلات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينصّ البلاغ على منع السراويل الممزقة والقصيرة والتنانير ولباس السهرة والمبالغة في مساحيق التجميل، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى مثل منع إدخال السيارات وإلزامية الاستظهار ببطاقة الطالب.
وينصّ البلاغ على منع السراويل الممزقة والقصيرة والتنانير ولباس السهرة والمبالغة في مساحيق التجميل، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى مثل منع إدخال السيارات وإلزامية الاستظهار ببطاقة الطالب.
الخطوة قسّمت الآراء بين مرحّبين بها ورافضين لها:
* في صفّ المؤيدين:
عدد من المعلّقين رأوا أنّ القرار يرسّخ الاحترام داخل الحرم الجامعي، معتبرين أنّ "المؤسسة الجامعية فضاء للعلم والمعرفة ولابد أن يكون اللباس فيه محترما" وفق ما كتب Hamzi Sahli، الذي شدّد أيضا على أهمية عودة الأمن الجامعي.
في نفس السياق، اعتبرت Farah Nour أنّه "فمّة نوع متاع لباس مهوش متاع جامعة ولا قراية، الحق يقال"، بينما اعتبرت Najoua Hammami أنّ "الانحدار الأخلاقي والمظهري لم يعد مقبولا، وهناك فرق بين غرف النوم والحرم الجامعي".
* في صفّ المنتقدين:
في المقابل، وصف آخرون القرار بـ"التعسفي"، على غرار Moutaa Amin Elwaer الذي اعتبره "بلاغا تعيسا وامتدادا لوثيقة تعسفية يوقّع عليها الطلبة كل عام دون أن تضمن لهم حقوقهم".
أما Noureddine Rhaiem فرأى أنّ "هذه أمور بديهية ومعروفة ولا تستحق إصدار بيان بهذا الشكل"، فيما سخر آخرون من الصياغة معتبرينها "بيان تفاهة".
* تعليقات ساخرة ومتندّرة:
لم تخلُ التفاعلات من الطابع الساخر، حيث كتب Houssem ER: "نساو يكتبوا ممنوع الحديث مع السائق والرجاء عدم البصاق في الحافلة"، بينما قال Mohamed Amami: "Chorte أنثى الـ short"، وأضاف آخرون تعليقات تربط القرار بـ"عودة الأمن الجامعي" أو حتى بشخصيات تاريخية مثل "عليسة والكاهنة".
الجدل حول البلاغ عكس انقسام الرأي العام الطلابي والجامعي بين من يرى فيه ضرورة لإعادة الانضباط إلى الحرم الجامعي، ومن يعتبره محاولة لتقييد الحرية الفردية وفرض وصاية أخلاقية على الطلبة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315094