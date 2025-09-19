أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية

انتقادات لاذعة وسخرية واسعة



دفاع في وجه التنمّر



بين الإبداع والتقليد



محكمة شعبية علنية، بين التصفيق والنقد والسخرية



عدد من المعلّقين لم يُخفِ إعجابه بقيمة الصوت الذي يتمتع به الجبالي، معتبرين أنه من، لكنّه لم يحسن اختيار النصوص. كتب أحدهم:. وعلّقت متابعة أخرى:، بينما شدّد آخر على أنّ مشكلته ليست في الأداء بل في الاتجاه الذي اختاره:في المقابل، اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي. كتب أحد المعلّقين:، فيما وصفها آخر بأنها. وذهب البعض أبعد في التهكم، إذ شبّهها متابع بـ، فيما علّقت أخرى ساخرة:. كما تساءل أحدهم باستهزاء:، بينما كتب آخر:ورغم الانتقادات، برزت أصوات دافعت عن الفنان، معتبرة أنّ ما يتعرض له يدخل في خانة. كتبت إحدى المعلّقات:، مضيفة:وكتب آخر:. في حين علّقت متابعة بالقول:بعض التعليقات اعتبرت أن الأغنية لا تخرج عن سياق فني معروف اسمه "النقيضة"، أي اعتماد نفس اللحن مع كلمات معاكسة. وكتب أحد المتابعين:. بينما رأت متابعة أخرى أنّه رغم النقد:هكذا، تحولت أغنيةإلى مادة سجالية على المنصات الاجتماعية بين من رأى فيها، ومن اعتبرها، وبين من استغلها للسخرية والتنمر على الفنان. جدل كشف مرّة أخرى هشاشة العلاقة بين الفنان والجمهور في عصر الشبكات الاجتماعية، حيث قد تتحول أي تجربة فنية جديدة إلى محكمة شعبية علنية، بين التصفيق والنقد والسخرية.