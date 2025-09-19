خليفة الشيباني: "مظاهرات فرنسا وأحداث النيبال مرتبطة بالاعتراف بدولة فلسطينية"...

أثارت تصريحاتفي برنامج Le Grand Récap على موجات إذاعةجدلاً واسعًا، بعدما اعتبر أنّالشيباني قال إنّ "هناك مسعى لإدخال فرنسا في حرب أهلية"، مشيرًا إلى أنّ التحركات "انطلقت بسرعة من خلال حملة عبر الإنترنت"، مضيفًا أنّ "التطورات الجارية في النيبال مرتبطة هي الأخرى بمسار الاعتراف بفلسطين".

"أنا نعيش في فرنسا ونتبع كل شي، الناس خرجت على خلفية تصريحات حكومية بخصوص زيادة ساعات العمل... ما دخل فلسطين بالموضوع؟""تحليل فقر العقل، ينجح معاه""بمثل هذا المنطق الأعرج والعقليات المضطربة لن يكون هناك أي أمل في بناء وطن كريم"*."خليفة الشيباني يفهم في كل شيء... حتى في الحبالة يفهم""تحليل واحد عامل صحفة لبلابي حارة وزادها صحفة درع بالهريسة""تبارك الله عليه خبير حتى في الشؤون النيبالية"*."يكرهون العميد بسبب ثقافته الواسعة"*.هذا الجدل يعكس الانقسام حول مداخلات الشيباني الإعلامية، التي عادة ما تجمع بين قراءات جيوسياسية مثيرة للجدل من جهة، وسيل من السخرية والنقد اللاذع من جهة أخرى.