الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69104b38799624.59018909_qhjomepniglfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 09:04
      
حذرت مجلة الجيش في عددها الصادر لشهر نوفمبر 2025 مما وصفته بـ"المؤامرات والمخططات الخبيثة" التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها.

وأكدت المجلة أن البلاد تواجه في الظرف الإقليمي والدولي الراهن محاولات مشبوهة لضرب تماسكها الداخلي وزعزعة استقرارها.



وجاء في افتتاحية العدد أن "الأوضاع الإقليمية والدولية تتسم بتجاذبات وتوترات متزايدة"، مشيرة إلى أن هناك "مؤامرات خفية ومعلنة تحاك ضد وطننا وتحاول استهداف أمنه وطمأنينة شعبه"، في إشارة إلى تحديات أمنية وإعلامية تواجهها الجزائر في محيط مضطرب.

وأكدت المجلة أن الجزائر "ستظل شامخة وقوية وآمنة طالما هناك وطنيون أوفياء، وفي مقدمتهم أبناء الجيش الوطني الشعبي المرابطون على ثغور الوطن والعاملون بثبات على تطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها".

كما ذكرت الافتتاحية بذكرى الثورة التحريرية المجيدة، معتبرة أن الشعب الجزائري "سطر ملحمة خالدة ستبقى من أعظم ثورات التحرر في التاريخ الإنساني"، مشددة على أن تلك القيم الوطنية الأصيلة تظل "السند الحقيقي لوحدة الوطن في وجه كل التهديدات والتحديات".

المصدر: الخبر الجزائرية


Babnet

