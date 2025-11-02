الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تُستكمل اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025، منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإقامة الدفعة الثانية من المباريات، التي تنطلق جميعها في الساعة 14:30.
وفيما يلي البرنامج الكامل وحكام تقنية الفيديو (VAR) ووسائل النقل التلفزي:
* النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الـVAR: حسني النايلي
النقل: الوطنية الأولى
* شبيبة العمران – الملعب التونسي
الحكم: أيمن نصري
حكم الـVAR: حمزة جعيد
النقل: الوطنية الثانية (على التردد 10873)
* الترجي الجرجيسي – مستقبل المرسى
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: أمير العيادي
النقل: الوطنية الثانية (على التردد 11657)
* النادي البنزرتي – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بلحاج علي
حكم الـVAR: سفيان الورتاني
النقل: تسجيل على الوطنية الثانية
