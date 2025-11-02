Babnet   Latest update 11:12 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 11:12 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تُستكمل اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025، منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإقامة الدفعة الثانية من المباريات، التي تنطلق جميعها في الساعة 14:30.

وفيما يلي البرنامج الكامل وحكام تقنية الفيديو (VAR) ووسائل النقل التلفزي:



* النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الـVAR: حسني النايلي
النقل: الوطنية الأولى

* شبيبة العمران – الملعب التونسي
الحكم: أيمن نصري
حكم الـVAR: حمزة جعيد
النقل: الوطنية الثانية (على التردد 10873)

* الترجي الجرجيسي – مستقبل المرسى
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: أمير العيادي
النقل: الوطنية الثانية (على التردد 11657)

* النادي البنزرتي – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بلحاج علي
حكم الـVAR: سفيان الورتاني
النقل: تسجيل على الوطنية الثانية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317731


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
15:00
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
23°-17
24°-16
23°-14
24°-16
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    