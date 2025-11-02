الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تُستكمل اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025، منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإقامة الدفعة الثانية من المباريات، التي تنطلق جميعها في الساعة 14:30.



وفيما يلي البرنامج الكامل وحكام تقنية الفيديو (VAR) ووسائل النقل التلفزي:









* النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي

الحكم: فرج عبد اللاوي

حكم الـVAR: حسني النايلي

النقل: الوطنية الأولى



* شبيبة العمران – الملعب التونسي

الحكم: أيمن نصري

حكم الـVAR: حمزة جعيد

النقل: الوطنية الثانية (على التردد 10873)



* الترجي الجرجيسي – مستقبل المرسى

الحكم: هيثم الطرابلسي

حكم الـVAR: أمير العيادي

النقل: الوطنية الثانية (على التردد 11657)



* النادي البنزرتي – الأولمبي الباجي

الحكم: حسام بلحاج علي

حكم الـVAR: سفيان الورتاني

النقل: تسجيل على الوطنية الثانية

