بعد وفاة ممرّضة في الرديف: عائلتها تطالب بفتح تحقيق في شبهات تجاوزات وإخلالات خطيرة

توفيت، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، الممرّضة أزهار عميدي متأثرة بالحروق البليغة التي أصيبت بها أثناء مباشرتها لعملها بالمستشفى المحلي بالرديف، بعد أن تم إيواؤها بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس. وقد أثارت الحادثة حالة من الصدمة والغضب في الجهة، خاصة في ظل ما رافقها من معطيات خطيرة كشفت عنها عائلة الفقيدة وزملاؤها.



وعلى إثر الوفاة، نفّذ أفراد عائلة الهالكة وعدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية بالرديف، طالبوا خلالها بفتح تحقيق جدي وشفاف وتحميل المسؤوليات لكل من ثبت تقصيره أو تسبّبه في هذه الحادثة الأليمة. وكانت السلطات القضائية قد أذنت بفتح تحقيق في الغرض، في انتظار الكشف عن جميع الملابسات.



اتهامات بالتحرّش الإداري وسوء التصرّف



شبهات خطيرة تتعلّق بظروف الحادث



مطالب بتدخّل وزارة الصحّة وحماية الشهود



غضب شعبي ومطالب بالإصلاح



وفي مداخلة إذاعية على راديو الديوان ، أكدت، قريبة الفقيدة، أن الممرضة الراحلة كانت تعاني منذ فترة منداخل المستشفى، مشيرة إلى أن إدارة المؤسسة كانت على علم بوضعها الصحي، الذي لا يسمح لها بالعمل الليلي أو بحمل أوزان ثقيلة، وهو ما تثبته تقارير طبية رسمية.وأضافت المتحدثة لبرنامج 60 دقيقة من تقديم هدى الورغمي أن الفقيدة تم نقلها من قسم الاستعجالي إلى قسم داخلي، وإجبارها على العمل ليلا، رغم علم الإدارة بمشكلاتها الصحية وبشكاياتها المتكررة، دون أي استجابة أو إجراء وقائي.وكشفت قريبة الضحية أن الحادثة وقعت نتيجةداخل مرفق صحي، وهو ما وصفته بـ”غير المقبول”، معتبرة أن وجود مثل هذه التجهيزات داخل المستشفى يمثلوأشارت إلى أن الفقيدة بقيتفي وضعية حرجة دون أن يتفطن لها أحد، في غياب تام لأي نظام إنذار أو تدخل سريع، متسائلة عن دور الحراسة والإدارة ووسائل السلامة داخل المؤسسة.كما أثارت المتحدثة شبهات تتعلّق بغياب الإحاطة النفسية بالإطار الطبي، وبظروف العمل القاسية داخل المستشفى، الذي يعاني، وفق شهادتها، من، ومن تدهور كبير في البنية التحتية.وأكدت نورس بن حميدة أن عددا من العاملين بالمستشفى يمتلكون معطيات مهمّة حول ما حدث، لكنهمبسبب ما وصفته بحالة من الترهيب والخوف، داعية وزارة الصحة والسلطات القضائية إلىوتمكينهم من الإدلاء بكل ما لديهم دون ضغوط.وشدّدت على أن القضية لا تتعلّق فقط بوفاة ممرضة، بل تكشف عن، محذّرة من تكرار مثل هذه المآسي في ظل غياب الإصلاح والمساءلة.وشهدت مدينة الرديفطالبت بكشف الحقيقة، وإنصاف الضحية، وتحسين أوضاع المستشفى المحلي، الذي وصفه المحتجون بأنه يفتقر إلى أبسط مقومات السلامة والخدمات الصحية الأساسية، رغم أهمية الجهة ودورها الاقتصادي.وختمت عائلة الفقيدة بدعوة صريحة إلى، معتبرة أن إنصاف أزهار عميدي هو السبيل الوحيد لمنع تكرار المأساة، وضمان كرامة وسلامة الإطار الصحي في المؤسسات العمومية.