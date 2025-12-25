دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fd37594dd747.54094825_fklinpgejmoqh.jpg width=100 align=left border=0>

دخلت، أمس الثلاثاء، بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد الوحدة المتنقلة للإنعاش الطبي حيّز العمل، وهي مجهزة بسيارة إسعاف من صنف "أ" وطاقم صحي مختص.



وستتولى هذه الوحدة، وفق بلاغ لوزارة الصحة، التدخل السريع في الحالات الاستعجالية ونقل المرضى في ظروف آمنة، بما يسهم في تسريع التدخلات وتقريب خدمات الإنعاش من المواطنين.









ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم منظومة الطب الاستعجالي وتحسين الخدمات الصحية بالمناطق الداخلية،وفق ما ورد في نص البلاغ. ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم منظومة الطب الاستعجالي وتحسين الخدمات الصحية بالمناطق الداخلية،وفق ما ورد في نص البلاغ.