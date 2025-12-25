Babnet   Latest update 23:26 Tunis

دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fd37594dd747.54094825_fklinpgejmoqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 23:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
دخلت، أمس الثلاثاء، بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد الوحدة المتنقلة للإنعاش الطبي حيّز العمل، وهي مجهزة بسيارة إسعاف من صنف "أ" وطاقم صحي مختص.

وستتولى هذه الوحدة، وفق بلاغ لوزارة الصحة، التدخل السريع في الحالات الاستعجالية ونقل المرضى في ظروف آمنة، بما يسهم في تسريع التدخلات وتقريب خدمات الإنعاش من المواطنين.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم منظومة الطب الاستعجالي وتحسين الخدمات الصحية بالمناطق الداخلية،وفق ما ورد في نص البلاغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320855

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-11
17°-10
17°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026