المجالس المحلية تعلن عن مبادرة لسحب الثقة من نواب بالبرلمان بسبب المس من إرادة الشعب ومن هيبة المؤسسات المنتخبة وترذيل العمل النيابي‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ed921c50523.86429633_gihkfqpljoenm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Novembre 2025
      
أعلن الجمعة 7 نوفمر، عضو المجلس المحلي برادس من ولاية بن عروس، وسام الشهيدي عن انطلاق المجالس المحلية في أغلبية ولايات الجمهورية في مشاورات وطنية موسعة تهدف إلى سحب الثقة من النواب الذين يسعون إلى ترذيل المشهد العام داخل مجلس نواب الشعب والمس من إرادة الشعب ومن هيبة المؤسسات المنتخبة ومن هيبة رئيس الجمهورية التونسية

ووفق بيان نشره وسام الشهيدي، فان المجالس المحلية تؤكد أن هذه المبادرة تأتي أيضا ردا على محاولات بعض النواب سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب في هذا التوقيت.



وجاء في البيان ان هذه الخطوة تعبر عن إرادة القواعد المحلية في حماية المسار الإصلاحي والبناء القاعدي وتأكيد أن السيادة الشعبية تمارس من القاعدة إلى القمة ولا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف بأن اغلبية المجالس المحلية ستطالب برفع الحصانة عن النواب المعنيين وتقديم قضية في إهانة رمز الدولة التونسية الذي انتخبه الشعب التونسي.


