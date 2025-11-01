Babnet   Latest update 09:38 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 09:32
      
تدور اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج الكامل وتفاصيل النقل التلفزي:

* النجم الساحلي – نجم المتلوي

‍ الحكم: نضال لطيف

حكم الـVAR: منتصر بلعربي
النقل التلفزي: الوطنية الثانية على التردد 11657

* النادي الإفريقي – مستقبل سليمان
‍ الحكم: محمد علي قروية
حكم الـVAR: أمين الفقير
النقل التلفزي: الوطنية الأولى

* مستقبل قابس – الاتحاد المنستيري
‍ الحكم: وليد المنصري
حكم الـVAR: خالد قويدر
النقل التلفزي: الوطنية الثانية على التردد 10873

* اتحاد بن قردان – شبيبة القيروان
‍ الحكم: محرز المالكي
حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق


