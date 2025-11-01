الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تدور اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج الكامل وتفاصيل النقل التلفزي:



* النجم الساحلي – نجم المتلوي





‍ الحكم: نضال لطيف



حكم الـVAR: منتصر بلعربي

النقل التلفزي: الوطنية الثانية على التردد 11657



* النادي الإفريقي – مستقبل سليمان

‍ الحكم: محمد علي قروية

حكم الـVAR: أمين الفقير

النقل التلفزي: الوطنية الأولى



* مستقبل قابس – الاتحاد المنستيري

‍ الحكم: وليد المنصري

حكم الـVAR: خالد قويدر

النقل التلفزي: الوطنية الثانية على التردد 10873



* اتحاد بن قردان – شبيبة القيروان

‍ الحكم: محرز المالكي

حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق

