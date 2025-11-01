الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تدور اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج الكامل وتفاصيل النقل التلفزي:
* النجم الساحلي – نجم المتلوي
الحكم: نضال لطيف
حكم الـVAR: منتصر بلعربي
النقل التلفزي: الوطنية الثانية على التردد 11657
* النادي الإفريقي – مستقبل سليمان
الحكم: محمد علي قروية
حكم الـVAR: أمين الفقير
النقل التلفزي: الوطنية الأولى
* مستقبل قابس – الاتحاد المنستيري
الحكم: وليد المنصري
حكم الـVAR: خالد قويدر
النقل التلفزي: الوطنية الثانية على التردد 10873
* اتحاد بن قردان – شبيبة القيروان
الحكم: محرز المالكي
حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق
