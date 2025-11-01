البنك المركزي يدعو البنوك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية يومي 3 و4 نوفمبر ‎

وجّه البنك المركزي التونسي يوم 30 أكتوبر مذكرة إلى الرؤساء المديرين العامين للبنوك، دعاهم فيها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية خلال الإضراب القطاعي المقرر يومي 3 و4 نوفمبر.



وأكدت المذكرة على ضرورة:



الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب



موقف المجلس البنكي والمالي



تراتيب الإضراب



والمراكز الآلية لتداول الأوراق النقدية ووسائل الدفع الإلكتروني، خصوصا لفائدة الحرفاء الحاملين للبطاقات البنكية.لتلبية حاجيات الحرفاء.بالتنسيق مع المصالح الأمنية.ومنظومات الدفع، بما في ذلك منصة، عبر تأمين الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية.مع شركة “تكنولوجيا تونس المصرفية المشتركة”.في الخدمات لضمان الحد الأدنى من استمرارية المعاملات.ودعا البنك المركزي فروعه وكافة البنوك ومكاتب البريد إلى، بالإضافة إلىالمتعلقة بضوابط العمليات النقدية.من جانبه، أكد، تمسك الجامعةالمقرر يومي 3 و4 نوفمبر 2025، على خلفية، إلى حينوأوضح أنمنذ آخر جلسة تفاوض في، والتي تم خلالها الاتفاق مبدئيا على، وتكوين لجنة استشارية، غير أن الاتفاق لم يُفعّل وانقطع المسار التفاوضي.وأشار إلى أن الجامعة وجهتدون تلقي أي دعوة جديدة للتفاوض.من جهته، اعتبرأن، مؤكدا التزامه بالزيادة في الأجور في إطار، ومحذرا من أن الإضرابوردّبأن البيان لم يتطرق إلى، والتي، مضيفا أن المطالب تشمل أيضًابشأنلفائدة العاملين بالبنوك.كانت الجامعة قد أصدرت، يوم الخميس،في جميعيومي 3 و4 نوفمبر، مؤكدة أن الإضراب، وأنه سيشملدون استثناء.