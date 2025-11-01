Babnet   Latest update 09:32 Tunis

وزير الصحة يعلن عن جملة من الإجراءات للمحافظة على مكانة تونس الدولية في العلاج بالمياه المعدنية ومياه البحر

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/thalassotherapie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025
      
أعلن وزير الصحة ، مصطفى الفرجاني امس الجمعة عن جملة من الإجراءات العملية للمحافظة علي مكانة تونس الدولية في العلاج بالمياه المعدنية ومياه البحر،وجعل هذا القطاع قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني.

وتمثلت القرارات وفق ما اوردته وزارة الصحة بصفحتها "فايسبوك"، في إدماج الطب العلاجي بالمياه في اختصاصات الروماتيزم، والجلد،والتأهيل الحركي، وبعض الأمراض النفسية.



وتمحورت القرارات حول إطلاق برنامج وطني لتأهيل المراكز الحرارية ومراكز مياه البحر بالتعاون بين الصحة والسياحة،واستغلال أكثر من 150 عينًا حرارية طبيعية في الجهات الداخلية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل محلية كما تعلقت هذه القرارات ببعث شهادة "
Spa Médical Tunisie" لضمان جودة الخدمات الطبية والسياحية،وتكوين الكفاءات الطبية وشبه الطبية في العلاج بالمياه ودعم التكوين المستمر
وتمحورت القرارات ايضا، حول تحيين كراسات الشروط والتغطية الصحية بالتعاون مع"كنام" لضمان انتفاع أوسع للمواطنين،وإطلاق حملة ترويجية وطنية ودولية لتسويق تونس كوجهة رائدة في الاستشفاء بالمياه وتواصل تونس بثرواتها الطبيعيّة وطاقاتها البشرية ريادتها كوجهة علاجية تجمع بين الصحة والاستجمام والتنمية الجهوية


السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
