وزير الصحة يعلن عن جملة من الإجراءات للمحافظة على مكانة تونس الدولية في العلاج بالمياه المعدنية ومياه البحر

أعلن وزير الصحة ، مصطفى الفرجاني امس الجمعة عن جملة من الإجراءات العملية للمحافظة علي مكانة تونس الدولية في العلاج بالمياه المعدنية ومياه البحر،وجعل هذا القطاع قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني.



وتمثلت القرارات وفق ما اوردته وزارة الصحة بصفحتها "فايسبوك"، في إدماج الطب العلاجي بالمياه في اختصاصات الروماتيزم، والجلد،والتأهيل الحركي، وبعض الأمراض النفسية.









وتمحورت القرارات حول إطلاق برنامج وطني لتأهيل المراكز الحرارية ومراكز مياه البحر بالتعاون بين الصحة والسياحة،واستغلال أكثر من 150 عينًا حرارية طبيعية في الجهات الداخلية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل محلية كما تعلقت هذه القرارات ببعث شهادة "

Spa Médical Tunisie" لضمان جودة الخدمات الطبية والسياحية،وتكوين الكفاءات الطبية وشبه الطبية في العلاج بالمياه ودعم التكوين المستمر

